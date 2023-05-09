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وزارة الصحة تنعى الشهيد الدكتور جمال خصوان

09 آيار / مايو 2023 09:23

الشهيد الدكتور جمال خصوان
الشهيد الدكتور جمال خصوان

غزة - وكالة الرأي :

نعت وزارة الصحة بغزة، الشهيد الدكتور جمال خصوان رئيس مجلس ادارة مستشفى الوفاء، والذي استشهد فجر هذا اليوم، برفقة زوجته ونجله جراء عدوان الاحتلال على مدينة غزة.

وقالت الصحة، إنها "تنعى هذه القامة الطبية والوطنية صاحب الهمة العالية، والذي قدم الكثير من محطات العطاء خلال مسيرته العلمية والعملية، والذي تشهد له ميادين العمل الطبي أنه لم يتوانى في تقديم رسالته الإنسانية".

وأضافت: "اليوم ترجل شهيداً، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتقاء 12 شهيداً وإصابة 20 مواطناً جراء العدوان الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة فجر اليوم.

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