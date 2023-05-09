الأوقاف تعقد مقابلات شفوية لأعضاء البعثة الوعظية لموسم الحج

غزة- وكالة الرأي

عقدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة مقابلات شفوية لاختيار الوعاظ الراغبين في المشاركة ببعثة الحج الفلسطينية للعام الجاري 1444هـ/2023م، والذين حصلوا على أعلى الدرجات في الاختبار التحريري المحوسب.

بدوره أوضح مدير عام الإدارة العامة للدعوة والإرشاد أ. أمير أبو العمرين أن المرحلة الثانية لعملية اختيار أعضاء البعثة الوعظية شملت المقابلات الشفوية التي تم من خلالها فحص القدرات الوعظية والعلمية في فقه الحج لدى الوعاظ، إضافة إلى المهارات الإدارية والتقنية في كيفية التصرف بالشكل الصحيح مع المواقف الطارئة التي قد تواجه البعثة أثناء أداء المناسك.

وأشار أبو العمرين إلى أن عدد المتأهلين لهذه المرحلة بلغ 45 واعظًا وواعظة من الذين حصلوا على أعلى الدرجات في الاختبار التحريري المحوسب الذي تم عقده في ديوان الموظفين العام لنحو 300 متسابق للالتحاق بالبعثة الوعظية للذين لم يسبق لهم الحج.

ونوه أبو العمرين إلى أنه جاري العمل على تقييم ملفات الإنجاز التي تمثل المرحلة الثالثة والختامية لاختيار أعضاء البعثة الوعظية، راجيًا من الله عز وجل أن يوفقهم في أداء مهامهم تجاه حجاج بيت الله الحرام، وأن يكونوا سببًا في نجاح موسم الحج لهذا العام.