التعليم تستنكر العدوان الهمجي الذي استهدف الأطفال وطلبة المدارس

غزة- وكالة الرأي

استنكرت وزارة التربية والتعليم في غزة، العدوان الإسرائيلي الهمجي الذي استهدف الآمنين والأطفال وطلبة المدارس

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء،"في جريمة حرب بشعة تدل على مدى وحشية وعنجهية وعنصرية الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي تتلطخ أيديه بالدماء، قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء بقصف عدد من البيوت الفلسطينية بقطاع غزة وتدميرها على رؤوس ساكنيها الأمر الذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين من بينهم أطفال وطلبة رياض أطفال ومدارس وجامعات".

وأردفت أن الشهداء الطلبة هم :" إيمان علاء عدس، وشقيقتها دانية علاء عدس، وميار طارق عز الدين، وعلي طارق عز الدين، وهاجر خليل البهتيني، ويوسف جمال صابر خصوان"، منوهة إلى إصابة العشرات بجراح مختلفة، ونشر حالة من الرعب والهلع بين صفوف الأطفال والنساء.

ودعت وزارة التربية والتعليم العالي، العالم إلى فضح هذه الجرائم وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية.