"الإعلام الحكومي" يصدر محددات إعلامية حول عدوان الاحتلال

غزة - وكالة الرأي:

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، محددات إعلامية خاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المكتب، في بيان له وصل "وكالة الرأي": ​في ضوء العدوان الصهيوني الغادر على شعبنا، الذي بدأ الليلة الماضية، فإننا نقدر الدور الهام الذي تقوم به وسائل الإعلام في مواكبة الأحداث، ومسئوليتها الكبيرة في تمتين جبهتنا الداخلية، وعليه نؤكد على العمل وفقا للمحددات التالية:

التأكيد أن العدوان هو استمرار لاعتداءات الاحتلال وجرائمه المتواصلة في كل الأراضي الفلسطينية، والاحتلال وحده من يتحمل مسؤولية هذا العدوان وتداعياته.

لن ينجح الاحتلال في تمرير سياساته على شعبنا ومقاومته أو ينال من وحدتنا وصمودنا، وجريمته اليوم محاولة لتقديم قربان لحصد الأصوات في مزايدات الوضع الداخلي (الاسرائيلي) ولكنها ستبوء بالفشل، وسيجر أذيال الخزي والعار.

المقاومة الفلسطينية واحدة موحدة، وستدافع عن شعبنا وأهلنا في غزة وتقوم بواجبها إزاء جرائم الاحتلال.

استحضار دور الساحات الخارجية وضرورة استنطاق الشخصيات المؤثرة والداعمة لحق شعبنا، وإبراز إزدواجية المعايير التي يحتكم لها المجتمع الدولي.

ضرورة اعتماد أخبار الشهداء والجرحى من مصادرها الرسمية وهي وزارة الصحة .

الانتباه لكل الاشاعات التي يتم تداولها والأخبار المفبركة والمدسوسة في إطار الحرب النفسية ودحضها وفضح مروجيها ومن يقف وراءهم .

الانتباه واليقظة عند النقل عن إعلام الاحتلال، وفلترة ما يخدم دعاية الاحتلال ويؤثر سلبا على شعبنا .

وختاما أنتم اليوم على ثغر مهم وفي طليعة المدافعين عن شعبكم بالكلمة والصورة، فكونوا كما عهدناكم على قدر المسئولية وعند ظن شعبكم بكم.

مع تحيات

المكتب الإعلامي الحكومي