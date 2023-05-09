الأجهزة الشرطية والأمنية تنتشر بمحافظات قطاع غزة وفقًا لخطة الطوارئ

غزة - وكالة الرأي:

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني أجهزتها الأمنية والشُرطية وفق خطة الطوارئ بمحافظات قطاع غزة؛ لتقديم الخدمة للمواطنين والحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية في ظل العدوان الإسرائيلي على شعبنا في القطاع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى، صباح اليوم، أن أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني تقوم بواجبها في المحافظة على استقرار الجبهة الداخلية وهي في استنفار وانتشار كامل في الميدان لمتابعة كل التطورات.

وقال إن طواقم الشرطة والدفاع المدني والخدمات الطبية قامت بواجبها في جميع الأماكن التي تعرضت للاستهداف الإسرائيلي.

ودعا البزم المواطنين للتواصل مع أجهزة وزارة الداخلية عبر الرقم الوطني المجاني 109 في حال وقوع طارئ أو الاحتياج للمساعدة.

وأهاب بالمواطنين ضرورة الانتباه من تداول أي معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية أو التعاطي مع شائعات من شأنها أن تؤثر على استقرار الجبهة الداخلية.

ودعا البزم المواطنين جميعاً وخاصة نشطاء التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أن يكونوا صمام أمان لشعبنا، ونقل ما يعزز صمود المواطنين وما يصدر عن الجهات الرسمية، وضرورة الابتعاد عن نشر توقعات وتحليلات من شأنها إثارة البلبلة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة أو شائعات.

