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وزارة التعليم بغزة تعقد اجتماعاً للجنة الطوارئ التابعة لها

09 آيار / مايو 2023 03:45

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

غزة - وكالة الرأي:

عقدت لجنة الطواريء المركزية بوزارة التربية والتعليم العالي في غزة  اجتماعاً لكافة أعضائها وذلك عبر تقنية الزوم.

وبدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة والترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا إلى العلا في عدوان الاحتلال الاسرائيلي  على غزة.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات أبرزها  الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي طاريء وعدوان إسرائيلي يستهدف و يُصيب العملية التعليمية.

وجرى الحديث عن آليات تقديم وزارة التعليم  الخدمات للجمهور في حالات الطوارئ.

وتم التطرق لمهمات لجان الطوارئ الفرعية في المديريات وآليات حصر الشهداء والجرحى الأطفال والأضرار في الأبنية المدرسية  والتقارير الإعلامية إضافة إلى تجهيز المدارس التي خصصت كمراكز إيواء لخدمة أبناء شعبنا.

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