إعلان هام بخصوص المنح الدراسية للطلبة في المحافظات الجنوبية

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن آلية بديلة لتسجيل الطلبة في المنح الدراسية بمحافظات قطاع غزة، بسبب العدوان.

وقالت الوزارة في تصريح لها:" إنه ونتيجة الظروف الطارئة في غزة، فإنه يحق للطلبة الراغبين بالتقدم للمنح والمقاعد الدراسية من غزة التقدم للمنح إلكترونياً من خلال موقع الوزارة، ومن ثم إرسال نسخة من الطلب والوثائق المطلوبة على الإيميل التالي:

info.scholar@mohe.pna.ps

وأوضحت الوزارة أن التسجيل إلكترونياً للمنح يستمر لحين عودة الدوام في غزة إلى طبيعته بسبب الظرف القائم، ويعتبر ذلك تعهداً من الطالب بتسليم نسخة من الوثائق مصدقة حسب الأصول بعد عودة الدوام في غزة إلى طبيعته.

وأكدت الوزارة أن أي طالب لا يقوم بعد تعبئة الطلب إلكترونياً وإرسال الإيميل حسب ما حدد أعلاه يعتبر طلبه لاغياً.