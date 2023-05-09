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"الإعلام الحكومي" ينشر محددات عمل الصحفيين في مستشفى ناصر الطبي

09 آيار / مايو 2023 04:59

"الإعلام الحكومي" ينشر محددات عمل الصحفيين في مستشفى ناصر الطبي

خانيونس - وكالة الرأي:

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، محددات عمل الصحفيين في المكان المخصص لهم في مجمع ناصر الطبي، لتغطية ومتابعة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفيما يلي المحددات كما وصلت وكالة الرأي:

مكان خاص بالصحفيين

محددات خاصة لعمل الطواقم الصحفية داخل مجمع ناصر الطبي:

1- الالتزام بالأماكن المخصصة للعمل الصحفي والإعلامي المحددة.

2- عدم عرقلة عمل الطواقم الصحية خلال التغطية الصحفية للحفاظ على السلامة العامة.

3- التحلي بالمسؤولية الاجتماعية والالتزام بالأخلاق المهنية للعمل الصحفي.

4- إبراز بطاقة العمل الصحفي عند الحاجة للجهات المعنية والمختصة.

5- الحفاظ على خصوصية الإصابات في التغطية الإعلامية وعدم نشر المواد الإعلامية المخالفة لقواعد العمل الصحفي والإعلامي.

6- التنسيق مع العلاقات العامة للمكتب الإعلامي الحكومي للتصوير داخل أقسام مجمع ناصر الطبي.

7- التواصل مع العلاقات العامة للمكتب الإعلامي الحكومي في حال حدوث أي إشكاليات.

 أرقام التواصل

أ. وسام رضوان (منسق المكتب الإعلامي الحكومي) ⁦0597668897⁩

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