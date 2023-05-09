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الصحة: إغلاق حاجز بيت حانون حرم مرضى الأورام من العلاج

09 آيار / مايو 2023 10:09

الصحة: إغلاق حاجز بيت حانون حرم مرضى الأورام من العلاج
الصحة: إغلاق حاجز بيت حانون حرم مرضى الأورام من العلاج

غزةوكالة الرأي:

قالت وزارة الصحة في غزة إن: " إغلاق الاحتلال "الاسرائيلي" لحاجز بيت حانون حرم 142 مريض ومرافقيهم، غالبيتهم مرضى أورام اضافة الى 5 حالات إنقاذ حياة من المغادرة للعلاج في مستشفيات القدس والضفة والداخل المحتل.

وأوضحت في تصريح صحفي لها مساء اليوم الثلاثاء، أن منع الاحتلال للمرضى من الوصول إلى المستشفيات التخصصية مخالفة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتعمد في حرمان المرضى من حقوقهم العلاجية.

وأضافت:" لم يكتفِ الاحتلال باحتجاز الأجهزة الطبية التشخيصية لأكثر من 18 شهراً، وعرقلة إدخال الأدوية والمهام الطبية بل يكمل اليوم الضلع الثالث في جريمته بحق مرضى قطاع غزة".

وطالبت وزارة الصحة الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال، لتسهيل مغادرة المرضى المحولين لإنقاذ حياتهم قبل فوات الاوان.

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