كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس (11 مايو).
ودعت الهيئة الواردة أسمائهم، التواجد س 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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10 آيار / مايو 2023 12:31
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