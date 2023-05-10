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كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس

10 آيار / مايو 2023 12:31

غزةوكالة الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس (11 مايو).

ودعت الهيئة الواردة أسمائهم، التواجد س 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

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