"هنية" ينعى الشهداء ويعلن وقف الأنشطة الرياضية

غزة- وكالة الرأي

نعى عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، شهداء جريمة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، التي ارتقى على إثرها 13 مواطنا فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء.

وقدم هنية التعازي للشعب الفلسطيني بهذا المصاب الجلل، وأعلن عن وقف كافة الأنشطة الرياضية في محافظات غزة.

واستنكر هنية هذه الجريمة التي طالت الٱمنين في بيوتهم والأطفال والنساء، وقال:" مشهد جديد من الألم الذي يعتصر القلوب، غزة التي نامت على أمل أن تصحو على فجر جديد يحمل الخير والسلام، استيقظت على مأساة إنسانية عائلات فقدت ومنازل دمرت شهداء وجرحى وصرخات آلام الفراق".

وأضاف:" الاحتلال يمارس الغدر ويستخدم أقوى ترسانة من الأسلحة والطائرات ليكسر إرادة شعبنا، لكن الشعب الفلسطيني عصي على الانكسار وسيمضي قدما على طريق الحرية والتحرير".