متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
10 آيار / مايو 2023 08:11
غزة – وكالة الرأي:
نشرت وزارة الزراعة في غزة صباح اليوم الأربعاء، متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:
جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية
08:01شهيدان برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين
08:11"هنية" ينعى الشهداء ويعلن وقف الأنشطة الرياضية
08:08الاحتلال يقتحم أريحا ومخيم عقبة جبر ويعتقل مواطناً
08:04حالة الطقس: أجواء حارة وجافة والحرارة أعلى من معدلها العام
08:11متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية اليوم
ممتاز
جيد ومقبول
غير مقبول
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015