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متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية اليوم

10 آيار / مايو 2023 08:11

غزةوكالة الرأي:

نشرت وزارة الزراعة في غزة صباح اليوم الأربعاء، متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

اسع خضار
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