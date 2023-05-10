فصائل المقاومة تنعى شهيدي قباطية

غزة – وكالة الرأي:

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيدين الذين ارتقيا صباح يوم الأربعاء، برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونعى الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم شهداء قباطية الذين ارتقيا خلال تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال.

وأكد أن هذه البطولة التي يرسمها شعبنا على طول الوطن وفي كل نواحيه سترسم طريق النصر القريب، وهي دليل الفدائية العظيمة لشعبنا الثائر.

كذلك نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهداء، وأكدت أن ارتقائهم يمثل إعلانًا بأن المقاومة لن تتوقف وأن حالة الاشتباك باقية وتتمدد يوماً بعد يوم.

وقال المتحدث الاعلامي باسم الحركة طارق سلمي: "إن مع ارتقاء كل شهيد يتعزز اصرار الشعب الفلسطيني على استمرار القتال والمواجهة دفاعاً عن حقه في هذه الأرض ودفاعاً عن وجوده الأزلي فيها".

بدورها عدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أنّ التصدي البطولي لعناصر المقاومة في قباطية للقوّات الصهيونيّة، يؤكّد على أنّ ثقافة المقاومة متأصّلة في شعبنا، وأنها تتوسّع وتترسّخ يومًا بعد يوم مع استمرار الاحتلال، وتواصل العدوان الذي تشنّه حكومة اليمين الصهيوني المتطرّف على شعبنا في أكثر من مكان.

وشدّدت الشعبيّة، أنّ جرائم الاحتلال المستمرة في الضفة المحتلة وقطاع غزّة، تدعونا إلى المزيد من التكاتف والوحدة في ميادين المواجهة، وتوسيع دائرة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال على امتداد الأرض الفلسطينيّة.

في السياق نعت لجان المقاومة في فلسطين الشهيدين أحمد جمال توفيق عساف وراني وليد أحمد قطنات الذين ارتقيا برصاص الاحتلال في قباطية.

وأكدت اللجان في بيان نعيها، أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، "بل ستظل منارة ونبراس لكل الثائرين على درب التحرير والخلاص من هذا المحتل الغاصب".

ونعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الشهيدين، مؤكدةً في بيان وصل وكالة "صفا"، أن جرائم الاحتلال وإرهابه المنظم في غزة وجنين وغيرها لا يمكن أن تقابل إلا بتصعيد المقاومة بكل أشكالها وتكتيكاتها، وإدامة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال في كل الساحات والجبهات.

وأضافت الجبهة، "شعبنا ومقاومته مصممان على تدفيع دولة الاحتلال ثمن جرائمها وإرباك حساباتها وتكبيدها خسائر كبيرة".

واستشهد، فجر اليوم، شابين وأصيب أخر برصاص قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات المتوغلة المعززة بالآليات العسكرية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشابين أحمد جمال توفيق عساف (19 عاما) وراني وليد أحمد قطنات (24 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية بمحافظة جنين