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الاقتصاد تطمئن المواطنين بتوفر السلع التموينية واستقرار الأسعار

10 آيار / مايو 2023 10:18

الاقتصاد تطمئن المواطنين بتوفر السلع التموينية واستقرار الأسعار
الاقتصاد تطمئن المواطنين بتوفر السلع التموينية واستقرار الأسعار

غزة- وكالة الرأي

 طمأنت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين بتوفر السلع التموينية واستقرار الأسعار.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها لليوم الثاني على التوالي تتابع حالة الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة من حيث توفر السلع للمواطنين واستقرار الأسعار من خلال طواقم حماية المستهلك العاملة في كافة محافظات قطاع غزة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفي هذا السياق، طمأنت الوزارة المواطنين بوجود المخزون السلعي لمدة كافية، كما أن الوزارة أعلنت قائمة الأسعار الاسترشادية للمواطنين وارفقتها بالرقم المجاني للتواصل مع طواقم الوزارة.

وحذرت الوزارة أصحاب المحلات والمنشآت التجارية من مخالفة قائمة الأسعار المحددة من قبل الوزارة تحت طائلة المسؤولية القانونية المشددة.

ودعت الوزارة المواطنين للتواصل عبر الرقم المجاني (1800112233) في حالة وجود أي شكوى بشأن مخالفة الأسعار المعلنة من قبل الوزارة أو وجود أي احتكار للسلع والمنتجات.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضبط حالة الأسواق واستقرارها.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر وادخال المواد الاساسية والوقود حيث أن اغلاق المعابر ومنع دخول السلع الاساسية من أحد وسائل العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال ضد أبناء شعبنا وتصنف ضمن جرائم الحرب لأنها تستهدف السكان المدنيين وتزيد من معاناة المواطنين.

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