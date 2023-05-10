التنمية الاجتماعية تطالب بحماية خاصة للمدنيين والأطفال

غزة – وكالة الرأي:

استنكرت وزارة التنمية الاجتماعية استهداف الاحتلال الأطفال والنساء من قبل المحتل الغاشم الذي لا يرحم الأطفال والنساء المدنيين العزل الذين يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية.

وأكدت الوزارة في لها اليوم، على ضرورة العمل على حماية الأطفال والنساء جسدياً ونفسياً من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم خاصة أن مسألة حمايتهم مسألة مكرسة في القانون الدولي.

وأدانت الوزارة العنف النفسي الذي يعيشه كافة فئات مجتمعنا الفلسطيني خاصة الأطفال والنساء، نتيجة استمرار الغدر الصهيوني لقطاع غزة، والخوف والألم النفسي المنافي لكافة حقوق الإنسانية وخاصة حقوق الطفل التي تنص على حقه في العيش في بيئة آمنة.

وطالبت كافة المؤسسات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل بالتحرك عاجلا والعمل على حماية الفلسطينيين، ومنحهم الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية.

كما حثت المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على العدو الصهيوني للالتزام بالمواثيق الدولية التي كفلت رعاية وحماية المدنيينِ.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي بمحاسبة قادة الاحتلال وجنوده وتقديمهم للمحاكم الدولية لمحاسبتهم على جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق الطفولة.