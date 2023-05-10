المرور: إصابة واحدة في 4 حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة-وكالة الرأي

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الأربعاء، إحصائية حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الادارة :" إن 4 حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية نتج عنها إصابة واحدة طفيفة، فيما لحقت أضرار مادية وتلفيات بـ 6 مركبات، ومكونات الطريق.