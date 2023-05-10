المرور: إصابة واحدة في 4 حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الأربعاء، إحصائية حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الادارة :" إن 4 حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية نتج عنها إصابة واحدة طفيفة، فيما لحقت أضرار مادية وتلفيات بـ 6 مركبات، ومكونات الطريق.
عاجل |
10 آيار / مايو 2023 11:18
11:25كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس
10:40الاحتلال يعتقل 28 مواطناً من الضفة بينهم 6 أطفال
11:12القانوع: حالة الرعب التي يعيشها الاحتلال امتداد لمعادلة سيف القدس
10:33التنمية الاجتماعية تطالب بحماية خاصة للمدنيين والأطفال
11:18المرور: إصابة واحدة في 4 حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية