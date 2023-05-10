كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس (11 مايو).
ودعت الهيئة المواطنين الراغبين في السفر، التواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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10 آيار / مايو 2023 11:25
11:25كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس
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