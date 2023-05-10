كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس

غزة-وكالة الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس (11 مايو).

ودعت الهيئة المواطنين الراغبين في السفر، التواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.