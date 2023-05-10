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"بلدية غزة "العمل وفق حالة الطوارئ واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين

10 آيار / مايو 2023 11:45

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غزة-وكالة الرأي
أعلنت بلدية غزة عن استمرار تعليق الدوام الإداري لهذا اليوم الأربعاء مع تواصل العمل وفق حالة الطوارئ وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين 

واكدت البلدية  استمرار تقديم خدمات المياه وفقاً لنفس الجدول السابق مع مراعاة انه قد يحدث تغيرات بسيطة في الجدول حال تغير جدول الكهرباء،و تواصل عملية جمع وترحيل النفايات وتجميعها في محطة اليرموك لحين تحسن الأوضاع لترحليها للمكب الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة.

ولفتت البلدية أن خدمات الإنقاذ على شاطئ البحر لم تبدأ بعد داعية المواطنين لعدم النزول للبحر لحين الإعلان عن بدء طواقم الانقاذ عملها، الى جانب توقف استقبال المواطنين في مراكز بلدية غزة المجتمعية والثقافية بسبب الأوضاع الراهنة.

واوضحت البلدية  أن تقديم خدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة مستمرة ، داعية المواطنين لاخراج النفايات بالحد الأدنى في ساعات الصباح ووضعها في أكياس مغلقة وركنها في مكان مناسب.

ودعت البلدية بضرورة ترشيد استهلاك المياه واستخدامها للاحتياجات الضرورية ،لافته أن خدمة إستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالبلدية  مستمرة على مدار الساعة على الرقم 115 وبوابات التواصل الالكترونية الأخرى.
 

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