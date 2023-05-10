" الإعلامي الحكومي" يدعو لعدم إظهار مواقع انطلاق الصواريخ

غزة – وكالة الرأي:

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي توجيهاً إعلامياً، بعد قيام بعض وسائل الإعلام بتقريب الصورة على مواقع إطلاق الصواريخ بما يوضح طبيعة المنطقة، كما يقوم نشطاء بفتح بث مباشر على ذات الأماكن.

وطالب المكتب في تصريح له مساء اليوم الأربعاء، وسائل الإعلام بضرورة عدم إظهار معالم وطبيعة مواقع انطلاق الصواريخ وعدم تحديد المراسلين في رسائلهم الإخبارية لتلك المواقع.

كما دعا كافة النشطاء الى ضرورة عدم فتح بث مباشر لهذه الأماكن والاكتفاء بتصويرها في الجو.

وشدد المكتب الإعلامي على ضرورة الالتزام بهذا التوجيه تحت طائلة المراجعة المهنية والقانونية.