وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يدين منع الاحتلال وصول الصحفيين الأجانب وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الغرفة المشتركة: عملية "ثأر الأحرار" ردنا على اغتيال قادة السرايا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: شهيدان وإصابة بقصف للاحتلال في رفح وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد الإسلامي: الرد على اغتيال قادتنا موحد ميدانياً ووطنياً وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: الاحتلال دمر 11 وحدة سكنية بشكل كلي و 27 جزئي وكالة الرأي الفلسطينية " الإعلامي الحكومي" يدعو لعدم إظهار مواقع انطلاق الصواريخ وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال: 100 صاروخ استهدفت "غلاف غزة" و"تل أبيب" وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تحذر من نشر صور تتعلق بالمقاومة والصواريخ وكالة الرأي الفلسطينية المقاومة تردّ.. عشرات الصواريخ تستهدف "غلاف غزة" و"تل أبيب"
أخبار » الأخبار الحكومية

الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

10 آيار / مايو 2023 04:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء،  آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس (11 مايو).

وفيما يلي التفاصيل كاملة:

1️⃣ الحافلة الخامسة من كشف المسافرين رقم (2023/18) https://drive.google.com/file/d/1nWgSMIWIRoUGXfbiJGu5Md-nI-a8udc-/view?usp=sharing

2️⃣ الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/18) https://drive.google.com/file/d/1wJLYwOxk0VlaY9CIeVfQkJl6BXHkd5iT/view?usp=sharing

???? ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

???? التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

???? إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

???? تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

???? إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

???? ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

⭕ للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:
https://eservice.moi.gov.ps/


الهيئة العامة للمعابر والحدود
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الأربعاء 10 مايو 2023

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟