الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس (11 مايو).

وفيما يلي التفاصيل كاملة:

1️⃣ الحافلة الخامسة من كشف المسافرين رقم (2023/18) https://drive.google.com/file/d/1nWgSMIWIRoUGXfbiJGu5Md-nI-a8udc-/view?usp=sharing

2️⃣ الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/18) https://drive.google.com/file/d/1wJLYwOxk0VlaY9CIeVfQkJl6BXHkd5iT/view?usp=sharing

???? ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

???? التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

???? إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

???? تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

???? إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

???? ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

⭕ للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:

‏https://eservice.moi.gov.ps/



الهيئة العامة للمعابر والحدود

وزارة الداخلية والأمن الوطني

الأربعاء 10 مايو 2023