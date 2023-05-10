وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يدين منع الاحتلال وصول الصحفيين الأجانب وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الغرفة المشتركة: عملية "ثأر الأحرار" ردنا على اغتيال قادة السرايا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: شهيدان وإصابة بقصف للاحتلال في رفح وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد الإسلامي: الرد على اغتيال قادتنا موحد ميدانياً ووطنياً وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: الاحتلال دمر 11 وحدة سكنية بشكل كلي و 27 جزئي وكالة الرأي الفلسطينية " الإعلامي الحكومي" يدعو لعدم إظهار مواقع انطلاق الصواريخ وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال: 100 صاروخ استهدفت "غلاف غزة" و"تل أبيب" وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تحذر من نشر صور تتعلق بالمقاومة والصواريخ وكالة الرأي الفلسطينية المقاومة تردّ.. عشرات الصواريخ تستهدف "غلاف غزة" و"تل أبيب"
أخبار » الأخبار الحكومية

الإعلام الحكومي يدين منع الاحتلال وصول الصحفيين الأجانب

10 آيار / مايو 2023 04:36

مشاهد من قصف الاحتلال على غزة
مشاهد من قصف الاحتلال على غزة

غزة - وكالة الرأي:

دان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، منع الاحتلال لطواقم الصحافة الأجنبية من دخول قطاع غزة لتغطية مجريات العدوان، عبر إغلاق حاجز بيت حانون/ايريز لليوم الثاني على التوالي.

ودعا سلامة معروف، رئيس المكتب، في تصريح صحفي، وصل وكالة الرأي، الاتحاد الدولي للصحفيين وجميع الجهات ذات العلاقة لإصدار مواقف عملية ترفض هذا الانتهاك لحرية ممارسة العمل الإعلامي والحق في التنقل، سيما أنها باتت سياسة دائمة لدى الاحتلال في كل عدوان على غزة.

وطالب وسائل الإعلام الأجنبية بتسليط الضوء على هذا الانتهاك وتحميل الاحتلال مسئولية منعهم من القدوم لغزة، وتذكير العالم باعتداءات الاحتلال ضد وسائل الإعلام وطواقمها العاملة بالأراضي الفلسطينية.

وأكد أن عدم التحرك الجاد من قبل المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير، هو ما يشجع المحتل على الاستمرار في سياسة استهداف الإعلام والطواقم الصحفية بشتى الصور.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟