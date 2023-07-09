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إنتر ميامي: تقديم ميسي يوم 16 الجاري

09 تموز / يوليو 2023 08:17

إنتر ميامي: تقديم ميسي يوم 16 الجاري
إنتر ميامي: تقديم ميسي يوم 16 الجاري

أعلن إنتر ميامي الأميركي، النادي الجديد لبطل العالم في كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، انه سينظّم حدثاً أطلق عليه "كشف النقاب" في 16 تموز الجاري في ملعبه، بحسب ما أعلن الجمعة.

وكان ميسي أعلن الشهر الماضي انه سينضم إلى فريق ولاية فلوريدا، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.

وسيتضمن الحدث "ترفيهاً مشوّقاً، خطابات في أرض الملعب وأكثر من ذلك"، بحسب ما أضاف النادي في بيان دون أن يذكر اسم ميسي.
ويتوقع أن يُقدّم ميسي، الذي أحرز لقب المونديال للمرة الأولى في مسيرته الزاخرة في قطر في كانون الأول الماضي، مع زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

وكان النادي الأميركي عيّن أخيراً الأرجنتيني تاتا مارتينو للإشراف على الفريق.

ويتوقع أن يستهلّ ميسي (36 عاماً) مشواره مع إنتر ميامي في 21 تموز في مواجهة كروس أسول المكسيكي، في كأس الدوريين الجديدة المقامة بين أبرز أندية الدوريين الأميركي والمكسيكي.

وقال مالك أكثرية حصص النادي خورخي ماس ان النادي قد يجري بين "ثلاثة وخمسة تعاقدات" خلال فترة الانتقالات.

ويحتل إنتر ميامي ذيل ترتيب المنطقة الشرقية والـ28 بين 29 نادياً في الدوري الأميركي.

وبعد تعيينه، قال مارتينو انه تحدّث إلى ميسي وبوسكيتس بشأن انتقالهما الوشيك إلى الدوري الأميركي "أحياناً في عالمنا، تُربط الولايات المتحدة وميامي بالإجازات. والأمر ليس كذلك. هما قادمان للتنافس".

تابع "يأتيان بعد تتويجهما بألقاب بطولة العالم، الدوري الإسباني. لن يسترخيا. سينافسان لأن هذا الأمر بدمائهما".

وسيقام حفل "كشف النقاب" في ملعب إنتر ميامي في فورت لودردايل في شمال ميامي.

ويتوقع ظهور الإنكليزي ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد السابق والمالك المشترك للنادي، خلال هذا الحفل.

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