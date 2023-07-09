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"مختبر كاسبرسكي" يوضح كيفية تدمير برامج التجسس لنظام iOS

09 تموز / يوليو 2023 08:22

"مختبر كاسبرسكي" يوضح كيفية تدمير برامج التجسس لنظام iOS

أعلن ألكسندر ليسكين رئيس قسم بحوث التهديد في مختبر كاسبِرسكي ، أن برامج التجسس يمكن تدميرها بإعادة تشغيل الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل iOS.

ويشير ليسكين في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه وفقا لأحدث المعلومات، عند إعادة تشغيل الجهاز، للحماية من الاختراقات، يمكن أيضا وقف تشغيل iMessage، حيث يعتبر هذا أحد أكثر الاتجاهات استخداما في استغلال نقاط ضعف iOS.

ويقول: "من وجهة نظر الحماية الشخصية عبر الإنترنت، من المهم إعادة تشغيل الأجهزة الشخصية بانتظام للحماية من مثل هذه الهجمات التي قلت في الفترة الأخيرة، لأن إعادة تشغيل الجهاز يقضي على البرامج الضارة".

ووفقا له، من المهم للشركات توفير حل تكنولوجي يسمح بإدارة أجهزة الموظفين مركزيا. لأنه عند اكتشاف مثل هذا الهجوم، يمكن بسرعة تحديد من سيتعرض له.

ويقول: "مثلا يجب عمل جردة للأجهزة والتخطيط لتحديثها وفق أحدث إصدار ، حيث من المرجح أن تكون جميع الثغرات الأمنية التي كانت تستغل سابقا قد أصلحت. كما يمكن مواجهة هذا الهجوم وغيره بوقف تشغيل iMessage ، لأن هذا أحد أهم االاتجاهات الشائعة في استغلال ثغرات نظام iOS ".

المصدر: نوفوستي

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