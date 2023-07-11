أمم إفريقيا تحت 23 عامًا: المغرب يجرّد مصر من اللقب

جرّد المنتخب المغربي الأولمبي نظيره المصري المنقوص من لقب كأس الأمم الافريقية لكرة القدم تحت 23 عامًا، بفوزه عليه في المباراة النهائية 2-1 في التمديد بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في العاصمة المغربية الرباط.

وبوصولهما الى النهائي، ضمن المنتخبان العربيان التأهل الى نهائيات مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 برفقة منتخب مالي الذي أحرز المركز الثالث بفوزه على نظيره الغيني 4-3 بركلات الترجيح.

وهذا اللقب الأول لمنتخب "أسود الأطلس" من أصل أربع نسخ من المسابقة، بقيادة المدرب عصام الشرعي وبتشكيلة محترفة بغالبية عناصرها في مقدمهم لاعبا برشلونة الاسباني عبد الصمد الزلزولي وشادي رياض ومهاجم أتلتيكو مدريد عبد الإله الريحاني.

وقدم المنتخب المغربي المدعوم بعاملي الأرض والجمهور مشواراً مميزاً في البطولة التي استضافتها البلاد في مدينتي الرباط وطنجة، حيث تفوق في الدور الأول على غينيا 2-1 وغانا 5-1 والكونغو 1-0 وفي نصف النهائي اجتاز مالي بصعوبة بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 2-2.

من ناحيته، تعادل منتخب "الفراعنة" الذي قاده المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي، مع النيجر سلباً في أولى مبارياته، ثم فاز على مالي بهدف نظيف والغابون بهدفين نظيفين، وتفوق في نصف النهائي على غينيا 1-صفر.

وأمام زهاء 60 ألف متفرج، منح محمود صابر التقدم للمصريين من تسديدة بعيدة رائعة جداً اثر هجمة مرتدة سريعة (10).

وتلقى المنتخب المصري ضربة قوية بعدما أشهر الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو البطاقة الحمراء في وجه صابر لتدخله بعنف ضد الزلزولي وذلك بعدما استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (18).

واستغل المنتخب المضيف النقص العددي ليستعيد توازنه برغم التكتل الدفاعي المصري، وتمكن من إدراك التعادل عبر مهاجم تولوز الفرنسي يانيس البكراوي اثر تمريرة من بلال الخنوس عن الجهة اليمنى (34).

وسيطر المنتخب المغربي في الشوط الثاني مقابل اعتماد المصريين على المرتدات السريعة، ولم تتبدل النتيجة برغم الفرص الوافرة للمنتخبين، لتلجأ المباراة الى شوطين إضافيين.

وقبل انقضاء الشوط الإضافي الأول تمكن المنتخب المغربي من اقتناص التقدم عندما حرك الزلزولي الكرة من ركلة حرة مباشرة بالعرض بعيداً عن حائط الصد المصري، ليُكشف المرمى أمام زميله أسامة تيرغالين فسدد كرة قوية أخطأ حارس الأهلي حمزة علاء في تداركها لتخدعه وتهز شباكه (105+3).

وفي الشوط الاضافي الثاني حاول المنتخب المصري إعادة المباراة الى نقطة التعادل لكن لاعبيه أخفقوا في اختراق الدفاع المغربي المحكم.