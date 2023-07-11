انتصارات للرياضي والنصيرات وخانيونس في دوري القطاع للناشئين

حققت أندية غزة الرياضي، وأهلي النصيرات، وخدمات خانيونس، انتصاراتها ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري القطاع للناشئين تحت 15 عاماً من مواليد عام 2008، وسط حضور مجالس إدارات الأندية العشرة، وعدد حاشد من الجماهير وأولياء أمور اللاعبين وذويهم وعدد من مسؤولي اللجان في الاتحاد، وأعضاء إدارات الأندية.

ففي حساب المجموعة الثالثة، تفوق نادي غزة الرياضي- عميد أندية فلسطين على نظيره الرضوان، بنتيجة 1-صفر، على ملعب اليرموك البلديّ، ليحرز أصحاب القافلة البيضاء تقدماً جديداً على سلم الترتيب، وعلى ملعب الزيتون المعشب الجديد، في نفس المجموعة الثالثة لم تقام مباراة الأكاديمية الفلسطينية والزيتون الرياضي في موعدها المحدد، لعدم حضور الأخير إلى الملعب، وستجتمع لجنة المسابقات في الاتحاد الكرة الجهة المشرفة على البطولة، للنظر في قرار المباراة، حيث من المقرر تخسير الفريق المتأخر عن موعدها.

وضمن المجموعة الرابعة فرض التعادل الإيجابي نفسه بنتيجة 2-2 على مباراة نادي جمعية نماء وجاره بيت حانون الأهلي والتي أقيمت على ملعب بيت حانون البلدي، ليخرج كل فريق برصيد نقطة وحيدة.

وعلى ملعب الشهيد محمد في محافظة الوسطى، ضمن المجموعة السادسة، حقق أهلي النصيرات فوزاً صعباً على جاره أهلي البريج، بنتيجة 2-1، فيما حقق نادي خدمات خانيونس فوزاً كبيراً على جاره منافسه شباب معن، بنتيجة 4-صفر ضمن مباريات المجموعة السابعة التي أقيمت على ملعب خانيونس البلديّ.

وضمن حساب المجموعة الثامنة تعادل خدمات رفح ونظيره أكاديمية سكور بالنتيجة السلبية، صفر-صفر على ملعب رفح البلديّ. وتختتم مباريات الأسبوع الثالث، ويلاقي خدمات الشاطئ نظيره نادي فلسطين على ملعب الزيتون، ويلاقي أكاديمية المحترفين اتحاد الشجاعية على ملعب اليرموك البلديّ، كما يلتقي نادي شباب الزوايدة وخدمات النصيرات على ملعب الشهيد محمد الساعة الخامسة مساءً، وفي الساعة السادسة مساءً، يلاقي خدمات البريج جاره ومنافسه خدمات دير البلح.

البيك في الصداقة

أبقت أندية قطاع غزة في مختلف الدرجات، الممتازة والأولى على إبرام المزيد من الصفقات قبل اغلاق اتحاد كرة القدم لباب الانتقالات الصيفية، ونجح نادي الصداقة في إتمام صفقة رابحة وتعزيز صفوفه بضم لاعب خط الوسط توفيق البيك قادماً من نادي غزة الرياضي- عميد الأندية الفلسطينية، وذلك بناء على طلب المدير الفني الجديد محمود عواد، الذي شدد على ضرورة الاستعانة بهذا اللاعب لتقوية صفوف الأبيض.

ومن جانبه، انجز نادي شباب رفح- حامل لقب الدوري العام الممتاز للموسم قبل الأخير صفقة اللاعب الشاب حافظ ارجيلات لتدعيم خط دفاع الفريق، قادماً من جاره خدمات رفح، ضمن صراع الناديين على الألقاب.

وبدوره، اختتم نادي شباب الزوايدة المنافس بدوري الدرجة الأولى- والهابط من الدرجة الممتازة صفقاته، بضم حارس المرمى أنس يونس قادماً من نادي أهلي النصيرات. وقررت لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة أن تغلق باب الانتقالات الصيفية في العاشر من الشهر الجاري عند الساعة الثانية ظهراً، مؤكدة بأنه لن يتم تمديدها الفترة المقبلة، كما حدث في المواسم السابقة حيث مددت فترة الانتقالات أسبوعاً مقابل غرامة مالية.

قرعة الدوري

حدد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم موعد إجراء قرعة بطولة الدوري العام بدرجاته "الممتازة والأولى والثانية" لأندية قطاع غزة، وذلك الثلاثاء المقبل في مقره في الصالة الكبرى في غزة. وتقرر سابقاً أن تنطلق منافسات الدرجتين الممتازة والأولى بتاريخ الحادي عشر من شهر أب المقبل، فيما تقرر أن تبدأ مباريات الدرجة الثانية لمجموعة الوسطى والجنوب في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، فيما ستنطلق مباريات مجموعة غزة والشمال يوم الثامن أيلول المقبل. يشار إلى أن نادي خدمات رفح حامل لقب بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي، بينما عاد خدمات الشاطئ والأهلي لدوري الشهرة والأضواء من جديد.

صلاح مدرباً للرضوان

قرر مجلس إدارة نادي الرضوان، أحد أندية محافظة غزة تعيين المدرب زهير صلاح مدرباً عاماً للفريق الأول لكرة القدم، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال. وسيعمل صلاح مساعداً للمدرب أسامة الزيناتي المدير الفني للفريق، في تجربته الأولى بعد أن غادر ناديه غزة الرياضي في أول تجربه له، ويأمل بتحقيق انجاز بقيادة الفريق للصعود لدوري الدرجة الأولى. يشار إلى أن صلاح سبق له العمل مدرباً عاماً للفريق الأول بنادي غزة الرياضي، ومدرباً لفرق قطاع الناشئين، ومديراً لأكاديمية العميد لكرة القدم، كما أنه ظهر ضمن لاعبي نادي غزة الرياضي في سنوات التسعينات، وحصل صلاح على دورة المدربين ذات المستوى "b"، والمعتمدة من قبل الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، بالإضافة لعدة دورات في تحليل الأداء.

الشجاعية يبارك

بارك نادي الاتحاد بالشجاعية- ثالث ترتيب الدوري الممتاز في قطاع غزة، على اختيار مجلس إدارة مجلس إدارة مركز شباب الأمعري- أحد ابرز أندية دوري الاحتراف منذ انطلاقه في الضفة الغربية على تعيين لاعب الفريق في الألفية ونجم المنتخب الوطني السابق عبد السلام السويركي مدرباً عاماً للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة الكابتن فادي لافي. وسبق للسويركي الذي يجيد الظهور في خط الدفاع مساعداً للمدرب لافي منذ 4 مواسم، ليكون ضمن الجهاز الفني الذي يقوده زميله في المنتخب لافي، كما سبق للسويركي قيادته نادي

أبناء القدس أحد أندية الاحتراف الجزئي، عقب حصوله على شهادة تدريب الآسيوية في المستوى الثالث، ونظراً لخبرته في صفوف المنتخب الوطني والأولمبي ونادي اتحاد الشجاعية، قبل أن ينتقل للضفة الغربية عام 2006 ، ويظهر في أندية هلال القدس المقدسيّ والأمعري الراميّ وأبناء القدس المقدسي.

مسيرة البهداري

ذكرت رابطة مشجعي نادي خدمات رفح- بطل الدوري العام الممتاز، أن مدافع الفريق السابق وكذلك المنتخب الوطني المخضرم عبد اللطيف البهداري قرر بالفعل إنهاء مسيرته في الملاعب بعد نهاية الموسم القادم، الذي سيظهر فيه مع نادي مؤسسة البيرة عقب رحيله عن صفوف شباب الخليل. وكانت فترة الانتقالات الصيفية شهدت محاولات حثيثة من مجلسي إدارة ناديه خدمات رفح، وجاره غريمه التقليدي شباب رفح للتعاقد معه عقب رغبة اللاعب في الاعتزال مع نهاية موسم 2023/2024. وذكرت وصائل إعلام رياضية أنه على الرغم من ترحيب البهداري في أوقات سابقة بفكرة إنهاء مسيرته في ناديه الأم خدمات رفح، إلا أنه فضل الاستمرار في دوري المحترفين والاعلان عن الاعتزال بعد نهاية مشواره مع البيرة، مشيراً إلى أن عدة أسباب تقف خلف هذا القرار، أبرزها رغبته انتهاء الموسم الأخير للحصول على دورات تأهيل المدربين، استعدادا لبدء مسيرته في مجال التدريب بعد مغادرة الملاعب، إلا أنه قرر زيارة قطاع غزة في الأيام القادمة لحضور زفاف شقيقه.

الكرنز خارج الأهلي

صرح اللاعب أحمد الكرنز أن الحصار الإسرائيلي المضروب على قطاع غزة، ورفض منحه تصريح خروج من قطاع غزة للضفة الغربية عبر معبر بيت حانون- حاجز إيرز، حال دون انتقاله إلى دوري المحترفين، وهو ما سيدفعه إلى فسخ عقده مع نادي أهلي الخليل، حيث لا يملك واجهة جديدة أخرى سوى العودة لنادي خدمات البريج ناديه السابق، حسب الشروط المتفق عليها في كتاب الاستغناء عنه لصالح أهلي الخليل.

ودفع إغلاق المعابر إلى منع عدد من لاعبي غزة صرف النظر عن انتقالهم إلى الدوري في الضفة الغربية والمكوث مع أنديتها في قطاع غزة، وضياع فرصة سانحة لخوض تجربة جيدة في دوري المحترفين.

مصلح جوكر اللعب الجماعي

قال نادي خدمات النصيرات، إنّ لاعبه عبد العزيز مصلح يعدُّ من ضمن اللاعبين القلائل الذين يمارسون 3 ألعاب جماعية في نفس الموسم الرياضيّ، وظهر مصلح ضمن فرق كرة اليد والطائرة بنادي خدمات النصيرات، فيما يمارس كرة السلة في صفوف فريق شباب البريج المنافس، نظراً لما يتمتع به من اللياقة البدنية العالية، والامكانات الفنية المميزة في الألعاب كافة التي يمارسها، ويخوض منافساتها في البطولات الرسمية التي ينظمها اتحادات الألعاب الثلاثة، ويمتلك اللاعب حضور جماهيري كبير كون يظهر في أكثر من لعبتين معاً جماعيتين في مستوى مميز، مكنه أن يصبح أحد نجوم هذه الألعاب. يشار إلى أنه سبق اللاعب مصلح في هذا الظهور، نجم القطاع أحمد صلاح صاحب الثلاثية الشهيرة في تحقيق بطولة في عدة ألعاب وهي دوري الكرة الطائرة مع خدمات جباليا، ودوري كرة اليد مع خدمات النصيرات، وكأس كرة السلة مع خدمات رفح.

انتقالات وإعارات

كشف نادي خدمات جباليا عن صفقاته في الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2023-2024. وأكد خدمات جباليا انضمام 8 لاعبين لصفوفه هم أحمد علوان وحسام المصري وعمر حسين ومحمد نصار وعبد الله جبر وعبد الله حمودة ومحمد أبو النصر وعبد الله أبو القرايا. ويأمل خدمات جباليا أن تساهم الصفقات الجديدة في ظهوره بشكل جيد بدوري الأولى لضمان التواجد في المراكز المتقدمة.واصل نادي خدمات النصيرات صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي الجديد 2023-2024. وأعلن خدمات النصيرات تعاقده مع الحارس محمد قشطة والمهاجم مهدي أبو عرمانة على سبيل الإعارة من شباب رفح, والمهاجم طارق الهور في صفقة انتقال حر. ويأمل "الغواصات الصفراء" أن يكون الثلاثي إضافة قوية للفريق, لضمان الرجوع من جديد للدرجة الممتازة واللعب مع الكبار. يشار إلى أن خدمات النصيرات حلّ في المركز الحادي عشر وقبل الأخير لدوري الممتازة الموسم المنصرم, ما جعله يهبط للدرجة الأولى برفقة شباب الزوايدة الثاني عشر والأخير.

المصدر: صحيقة القدس