"العدل "تصدر دليل تقييم مراكز الخدمة الهادف لتحسين جودة الخدمات الحكومية

غزة-وكالة الرأي

أشاد نائب وكيل وزارة العدل أ. حسن مرتجى بعمل لجنة الجودة التابعة لوحدة تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة والتي قدمت دليل مراكز الخدمة الهادف لتحسين وتقييم الخدمات المقدمة من قبل وزارة العدل للمواطنين.

وأكد مرتجى خلال تسلمه لدليل تقييم مراكز الخدمة التابعة لوزارة العدل لعام 2023م أن ذلك يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية الحكومية التي تبلورت باعتماد أهداف التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية 2022-2024م، والتي من أهدافها تطوير منظومة العدالة ورفع جودة الخدمات العدلية المقدمة لتلبية احتياجات وتوقعات المواطنين

كما أكد مرتجى على أن المواطن هو مركز اهتمام وأولويات الوزارة، وأنه لا بد من ضمان تقديم الخدمات المطلوبة بأفضل كفاءة ممكنة بما يحقق الإنتاجية وجودة الأداء الحكومي.

وأشار إل أنه تم تشكيل لجنة الجودة كنقطة انطلاق من أجل تحسين وتجويد الخدمات المقدمة من وزارة العدل لجمهور المواطنين. حيث تعتبر الجودة ركيزة أساسية في عمل المؤسسات التي تسعى للتطور ومواكبة لمتطلبات المرحلة، حيث أصبح تبنى مفهوم الجودة ضرورة استراتيجية حتمية لمراجعة إجراءات وطرق تقديم الخدمة باستمرار للتأكد من مطابقتها لاحتياجات المواطن.

وفي عرضها للتقرير قالت أ. ريهام هللو مكلف مدير التخطيط والتطوير ورئيس لجنة الجودة بالوزارة أن الدليل يهدف لقياس أداء جودة تقديم الخدمات لمراكز تقديم الخدمات بالوزارة بشكل دوري من خلال معايير محددة قابلة للقياس.

كما يهدف التقرير وفق أ. هللو إل تحسين الخدمة المقدمة لمتلقي الخدمة، ونشر ثقافة الجودة في مراكز تقديم الخدمة في الوزارة، وتحقيق رضا متلقي الخدمة عن الخدمات المقدمة، والارتقاء بأداء موظفي تقديم الخدمة الحكومية.

وتمثّلت مهام اللجنة بقياس رضى متلقي الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة للوزارة، وتقييم مراكز خدمة الجمهور وإعداد وتطوير نماذج العمل للوحدات التنظيمية في الوزارة وإعادة هندسة العمليات في الوزارة وإقامة فعاليات تثقيف ونشر الجودة (دورات تدريبية، ورش عمل، لقاءات، نشرات).

وتتشكل لجنة الجودة من كل من أ. ريهام عصام هللو رئيس لجنة الجودة، و أ. نهيل تيسير البايض عضو لجنة الجودة، وأ. سليمان فتحي منصور عضو لجنة الجودة

