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ميسي يصل إلى ميامي للانضمام لإنتر الأمريكي

12 تموز / يوليو 2023 08:19

ميسي يصل إلى ميامي للانضمام لإنتر الأمريكي
ميسي يصل إلى ميامي للانضمام لإنتر الأمريكي

وصل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة ميامي الأمريكية تمهيدا لانضمامه إلى ناديه الجديد إنتر ميامي.

ونشرت شبكة "ESPN" الرياضية، مقطع فيديو للحظة وصول ميسي برفقة عائلته في أحد المطارات وتوجههم إلى مقر إقامتهم في ميامي.

ومن المقرر أن يتم تقديم ميسي بشكل رسمي كلاعب جديد لنادي إنتر ميامي، في حفل سيقام الأحد المقبل.

وكان ميسي أعلن الشهر الماضي، أنه سينضم إلى إنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته نجم كرة القدم السابق الإنجليزي، ديفيد بيكهام، بعد قرار رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي إثر انتهاء عقده بعد عامين من مغادرته برشلونة.

وسيتقاضى ميسي في فريقه الجديد، راتبا سنويا يتراوح بين 50 و60 مليون يورو، حيث سيحصل "البرغوث" أيضا على عوائد أخرى من منصة "APPLE TV" ومبيعات قمصان إنتر ميامي، كما ستكون له حصة في ملكية النادي بعد اعتزاله.

المصدر: "ESPN"

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