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بطولة مصر: الأهلي بطلاً للمرة الثالثة والأربعين

12 تموز / يوليو 2023 08:22

بطولة مصر: الأهلي بطلا للمرة الثالثة والأربعين
بطولة مصر: الأهلي بطلا للمرة الثالثة والأربعين

توج الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز امام سيراميكا كليوباترا 1-2، الاثنين في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري المصري لكرة القدم.

واحتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي باستعادة لقب الدوري المصري، وكتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "ليلة عودة الدوري إلى بيته.. الأهلي بطل الدوري المصري موسم 2022/2023 للمرة الثالثة والأربعين".

وفاز الأهلي بلقب الدوري للمرة 43 في تاريخه، واستعاد الدرع بعد غياب في الموسمين الماضيين والذي توج بهما الزمالك.
وبعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا توقف رصيده عند النقطة 67 في المركز الثاني بجدول الترتيب وتتبقى له مبارتان فقط ، بينما يتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 75 نقطة ولديه 5 مباريات وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز.

كما واصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تحقيق الإنجازات وقاد الفريق للبطولة الخامسة منذ تم التعاقد معه مطلع الموسم الجاري.

وبعد تتويجه بلقب الدوري يكون الأهلي وصل هذا الموسم إلى اللقب رقم 5 بعد الفوز بالسوبر المصري مرتين، وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز بالسوبر المصري بداية الموسم الحالي على حساب الزمالك 2-صفر، عن موسم 2020 - 2021 الماضي، وكأس مصر على حساب بيراميدز نسخة موسم 2021-2022 ، وفاز بالسوبر المصري على حساب بيراميدز ايضا نسخة 2021 - 2022. اضافة الى فوزه ببطولة دوري ابطال افريقيا على حساب الوداد المغربي نسخة 2022 - 2023.

وكانت آخر مرة فاز فيها الأهلي بالدوري موسم 2019-2020، بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر الذي بدأ الموسم مع الفريق قبل ان يرحل عن الفريق قبل نهاية الموسم لتوقف النشاط الرياضي عالميا لتفشي فيروس كورونا حينها، وحسم الاهلي اللقب بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وخسر بعدها الأهلي الدوري موسم 2020-2021 مع موسيماني، ثم خسر الموسم الماضي 2021-2022 مع موسيماني في النصف الأول من الدوري، والبرتغالي ريكاردو سواريش في الجزء المتبقي من الموسم، وتولى أيضا سامي قمصان المهمة الفنية للفريق بشكل مؤقت لعدة مباريات.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد الزمالك يوم الخميس المقبل، وبعدها تتبقى له 4 مباريات وهي المصري وبيراميدز وحرس الحدود والمقاولون العرب.

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