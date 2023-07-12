مايكروسوفت تعلن عن جولة جديدة من تسريح العمال..

في وقت سابق من هذا العام في يناير، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ألغت 10000 وظيفة وتم تسريح موظف، وعلى مدار الأشهر القليلة التالية ، طُلب من موظفي مايكروسوفت مغادرة المنظمة، والآن ، أعلنت مايكروسوفت عن جولة جديدة من التخفيضات في الوظائف - وإن كان ذلك على نطاق أصغر، وفقًا لتقرير صادر عن GeekWire ، تقوم مايكروسوفت بإلغاء ما يقرب من 275 وظيفة.



تسريح العمال بشكل رئيسي في الولايات المتحدة

وبحسب التقرير ، تم تسريح 276 موظفًا في منطقة واشنطن بالولايات المتحدة، في بيان إلى GeekWire ، أكدت مايكروسوفت تسريح العمال وقالت: "تعد التعديلات التنظيمية والقوى العاملة جزءًا ضروريًا ومنتظمًا من إدارة أعمالنا، سنستمر في تحديد الأولويات والاستثمار في مجالات النمو الاستراتيجي لمستقبلنا ودعم عملائنا وشركائنا ".

وفي يناير الماضي ، عندما قامت مايكروسوفت بتسريح 10000 موظف ، كان هذا يمثل حوالي 5 ٪ من إجمالي عدد موظفيها، في منشور بالمدونة ، قال ساتيا ناديلا ، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ، إنه بينما كانت الشركة تلغي الوظائف ، فإنها لا تزال تتطلع إلى التوظيف،



وقال ناديلا"من المهم ملاحظة، إنه بينما نقوم بإلغاء الأدوار في بعض المجالات ، سنواصل التوظيف في المجالات الاستراتيجية الرئيسية، نحن نعلم أن هذا وقت صعب لكل شخص متأثر، نحن وفريق القيادة العليا ملتزمون بأنه بينما نمر بهذه العملية، سنفعل ذلك بأكثر الطرق عمقًا وشفافية قدر الإمكان ".



وفي الجولة السابقة من تسريح العمال ، أعلنت كل شركة كبيرة تقريبًا ، بما في ذلك Amazon و Google و Meta و Intel ، عن إلغاء آلاف الوظائف، يبقى أن نرى ما إذا كانت الشركات الأخرى تحذو حذو مايكروسوفت هذه المرة.