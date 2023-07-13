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واتساب يطرح تحديثات جديدة لمستخدمي آيفون.. تعرف عليها

13 تموز / يوليو 2023 08:24

واتساب يطرح تحديثات جديدة لمستخدمي آيفون.. تعرف عليها
واتساب يطرح تحديثات جديدة لمستخدمي آيفون.. تعرف عليها

يُصدر واتساب ميزات وإصلاحات جديدة مع تحديثات التطبيق من وقت لآخر، وفي تحديث تطبيق حديث لمستخدمي iOS ، أدخل النظام الأساسي بعض تغييرات التصميم إلى جانب تحسينات في أقسام الملصقات والأفاتار.
 
ويجلب واتساب لنظام iOS الإصدار 23.13.82 يجلب واجهة معدلة تتميز بأشرطة شفافة لتكمل الجماليات العامة لبرنامج iOS وفقًا لـ Wabetainfo ، ستوفر الواجهة الجديدة على iPhone تجربة معاد تصميمها مع شريط علامات تبويب وشريط تنقل شفاف.
 
 يذكر التقرير أيضًا أن "واجهة مماثلة كانت متاحة بالفعل على WhatsApp لنظام التشغيل iOS 7 ، لكن واتساب قرر إيقاف التأثير شبه الشفاف لأسباب غير معروفة". ومع ذلك ، في التحديث الأخير ، يعيد التطبيق المملوك لشركة ميتا هذا التصميم.
 
تم إصدار التحديث الجديد لجميع مستخدمي آيفون في الأسابيع القليلة الماضية، لكن على الرغم من أن سجل التغيير الرسمي لا يذكر التأثير المعاد تصميمه، فقد قمنا بتحديث التطبيق وكان التصميم الجديد مرئيًا في تطبيق واتساب.
 
يمكن للمستخدمين تحديث التطبيق من App Store للحصول على تحديث التطبيق الجديد، بعد التحديث سيتعين على المستخدمين أيضًا إعادة تشغيل التطبيق لرؤية التغييرات.
 
 ومع ذلك يطرح واتساب تغييرات جديدة تدريجيًا لذلك حتى بعد التحديث، إذا لم تكن التغييرات مرئية على الفور ، فقد يحتاج المستخدمون إلى الانتظار لبضعة أيام لتلقي التحديث.
 
بمجرد التحديث سيلاحظ المستخدمون أن الشريط العلوي للمحادثات شفاف، على غرار شريط الإشعارات على أجهزة آيفون، على الرغم من أن الواجهة الجديدة لا تجلب تغييرات كبيرة، إلا أنها تتوافق مع الجماليات العامة لبرنامج iOS.
 
ويشتمل التحديث أيضًا على تحسينات على درج الملصقات، مما يوفر للمستخدمين تنقلًا أسهل للوصول إلى الملصقات، كما يعمل التحديث على تحسين أقسام الصور الرمزية، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة المزيد من الصور الرمزية أو الملصقات أو صور GIF أثناء الدردشات.
 

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