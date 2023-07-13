النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2571) الخميس13/7/2023
أخبار فلسطينية
·فصائل المقاومة تطالب بوقف الاعتقالات السياسية لإنجاح اجتماع القاهرة
·خلال أسبوعين: الاحتلال هدم 38 منزلا وأصاب 1310 فلسطينيين
·مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات بالقدس
·الاحتلال الإسرائيلي يصادق على قانون يضر باقتصاد السلطة الفلسطينية
·حماس” تدين منع سلطات الاحتلال خطيب الأقصى من السفر
أخبار إسرائيلي
·احتياط سلاح الجوّ يعتكف: تشريعات نتنياهو تؤجّج «الفوضى»
·الاحتلال الإسرائيلي يصادق على قانون يضر باقتصاد السلطة الفلسطينية
·بروفيسور إسرائيلي للفلسطينيين: المقاومة المدنية للاحتلال على طريقة الانتفاضة الأولى أكثر نجاعة من الكفاح المسلح
اخبار دولية
·إسرائيل" تتجه لمعاقبة "العفو الدولية" بسبب مواقفها
·جمعيات فرنسية داعمة للفلسطينيين تحضّ مخرجين اثنين على الانسحاب من مهرجان القدس السينمائي
·“حماس” تدين منع سلطات الاحتلال خطيب الأقصى من السفر
·أوتشا ": الاحتلال هدم وصادر 38 مبنى في القدس والضفة خلال أسبوعين
اخبار عربية
·مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يبحث في القاهرة استخراج الغاز الفلسطيني من حقل “غزة مارين”
·توتر أمني بين «حزب الله» وإسرائيل في جنوب لبنان
·السيد نصر الله: الدليل على فشل عدوان جنين هو استمرار عمليات المقاومة بالضفة
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
·
·بروفيسور إسرائيلي للفلسطينيين: المقاومة المدنية للاحتلال على طريقة الانتفاضة الأولى أكثر نجاعة من الكفاح المسلح
·توجيه اتهامات لمستوطنين اثنين في أعمال تخريب بالضفة الغربية
·جمعيات فرنسية داعمة للفلسطينيين تحضّ مخرجين اثنين على الانسحاب من مهرجان القدس السينمائي
·“حماس” تدين منع سلطات الاحتلال خطيب الأقصى من السفر
·“أوتشا” تفضح هجمات الاحتلال والمستوطنين.. هدم 38 مبنى واستشهاد مواطنين بينهم أطفال
·عباس يزور جنين بعد أسبوع من العدوان الإسرائيلي ويشيد بصمود المخيم- (صور وفيديو)
·فصائل المقاومة تطالب بوقف الاعتقالات السياسية لإنجاح اجتماع القاهرة
·قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والمواطنون يتصدون بمواجهات شعبية
·مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يبحث في القاهرة استخراج الغاز الفلسطيني من حقل “غزة مارين”
·
الشرق الأوسط
·«سرايا القدس»: استهدفنا بالنيران تجمعاً للقوات الإسرائيلية غرب طولكرم
·لقبول السويد في الناتو؟
·إسرائيل تتهم إيران بتدبير محاولة الهجوم على سفارتها في أذربيجان
·توتر أمني بين «حزب الله» وإسرائيل في جنوب لبنان
الغد الأردنية
·ساعة لإنقاذ شخص كانت النتيجة صادمة
·الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل استهداف عناصر حزب الله
·الاحتلال الإسرائيلي يصادق على قانون يضر باقتصاد السلطة الفلسطينية
·مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
·سيتواصل العنف طالما ظلت إسرائيل تحتل أراضي الفلسطينيين
الاهرام المصرية
·الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين من القدس ويقتحم بلدة في جنوب "جنين"
الاخبار اللبنانية
·عباس «يقرصن» انتصار المقاومة: جنين لنا!
·الخطوة الأولى على طريق «استعادة السيطرة»: السلطة نحو حملة «تطهير» ضدّ المقاومة
·«مراقب الدولة» الإسرائيلي: الوضع في الشمال مقلق
·أبو مازن يغادر جنين بعد زيارته الأولى منذ 12 عاماً
·مناقشات إسرائيلية ــــ مصرية لاستخراج الغاز من «غزة مارين» لصالح سلطة رام الله
·احتياط سلاح الجوّ يعتكف: تشريعات نتنياهو تؤجّج «الفوضى»
الشرق القطرية
·إصابة 3 من عناصر حزب الله بنيران إسرائيلية قرب الحدود
·الرئيس الفلسطيني يتعهد بإعادة بناء مخلفات العدوان الإسرائيلي في جنين
·عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة
الشروق المصرية
·الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من القدس ويقتحم بلدة فى جنوب جنين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
·تقرير تحريض السلطة ضد حماس .. انتقام من الالتفاف الجماهيري حول المقاومة
·مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
·مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس المحتلتين.. وتجدد اعتداءات المستوطنين
·خريشة: يجب الإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل اجتماع الأمناء العامين
·نصر الله: دليل فشل عدوان جنين هو استمرار عمليات المقاومة
·"بدران": استمرار الاعتقال السياسي أهم معوّقات استقرار الحالة الوطنية الداخلية
·فصائل تدعو لتنفيذ مخرجات الحوار لصالح المقاومة ضد الاحتلال
صحيفة القدس
·قلق إسرائيلي من صواريخ الضفة الغربية
·رئيس "الشاباك" يمارس ضغوطًا على سموتريتش بشأن التعليم بالقدس
·
"إسرائيل" تتجه لمعاقبة "العفو الدولية" بسبب مواقفها
·
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية
·التحقيق في شغب رافق مباراة في مالطا بعد هتاف "فلسطين"
·صحيفة الأيام
·»إسرائيل: لا علم لنا بقرار أميركي بتقييم العلاقة مع حكومة نتنياهو
·»غانتس: ضرر إستراتيجي في العلاقة مع أميركا
·»إصابة عناصر في حزب الله بنيران إسرائيلية قرب الحدود في جنوب لبنان
·»العثور على جثة محترقة في الجفتلك
·»جمعيات فرنسية تحضّ مخرجين اثنين على الانسحاب من مهرجان القدس السينمائي
·»القدس: الاحتلال يستولي على منزل عائلة غيث ــ صب لبن ويسلّمه للمستوطنين
·»إصابة خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد ومداهمة منازل عدة في محافظة جنين
·
» الحياة الجديدة
·العالول: جولة الرئيس في جنين ومخيمها تبعث رسالة حول ضرورة نبذ من يسعى للفتنة
·ارتياح شعبي لجولة الرئيس في مدينة جنين ومخيمها
·الاحتلال يعتقل الشيخ ناجح بكيرات
·الاحتلال يجرف أراضي ويقتلع عشرات أشجار الزيتون شمال سلفيت
وكالة الرأي
·نصر الله: استمرار العمليات بالضفة دليل فشل عدوان جنين
·مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الناصرة بالداخل المحتل
·صور الغصين يفتتح المقر الجديد لمديرية عمل رفح
·مقاومون يطلقون النار على قوات الاحتلال قرب طولكرم
·محدث الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة
·مستوطنون يحطمون مركبات مقدسيين في سلوان
وكالة صفا
·دعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
·إطلاق نار على قوة من جيش الاحتلال قرب طولكرم
·اشتباكات ومواجهات عنيفة في نابلس والاحتلال يعتقل 14 مواطنًا
نصر الله: عدوان جنين فشل بدليل استمرار عمليات المقاومة بالضفة
فلسطين اليوم
·
·سرايا القدس-كتيبة طولكرم تخوض اشتباكاً عنيفاً مع الاحتلال وتصيب عدداً من جنوده
·قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مداهمات طالت العديد من مدن الضفة
·السيد نصر الله: الدليل على فشل عدوان جنين هو استمرار عمليات المقاومة بالضفة
·ثابت يتوقع عجزاً لساعتين في جدول الكهرباء خلال موجة الحر
·"أوتشا ": الاحتلال هدم وصادر 38 مبنى في القدس والضفة خلال أسبوعين
·
سما نيوز
·إسرائيل" تتجه لمعاقبة "العفو الدولية" بسبب مواقفها
·رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعلق على تصريحات نصر الله الأخيرة
·نصرالله : الغجر لن تُترك للإسرائيلي وسنرد إذا وقع اعتداء على الخيمة
·ترامب يسخر من نتنياهو..
·خلال ساعات.. 3 قتلى في جرائم إطلاق نار بالداخل المحتل
·
·
·
عرب ٤٨
·بعد غرق شقيقه: إقرار وفاة أحمد ديرية إثر غرقه ببحر يافا
·دعوات لإحياء "الفجر العظيم": مستوطنون يقتحمون الأقصى
·تجدد اعتداءات المستوطنين: مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس
·العثور على جثة متفحّمة في الجفتلك شمال أريحا والشرطة الإسرائيليّة تفرض تعتيما على التفاصيل
·خلال زيارة نادرة: عباس يتعهّد بإعادة إعمار مخيّم جنين عقب عدوان الاحتلال
·خلال أسبوعين: الاحتلال هدم 38 منزلا وأصاب 1310 فلسطينيين
·مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات بالقدس
·وفاة خليل عقاب ديرية من بيت فجار إثر غرقه قرب يافا
·
وكالة وفا
·"العالمي للنقابات" والاتحادات المهنية العالمية يطالبان بتوفير الحماية للشع ...
·عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
·الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة بينهم سيدة
·"العالمي للنقابات" والاتحادات المهنية العالمية يطالبان بتوفي ...
·
·
حدث في مثل هذا اليوم