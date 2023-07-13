النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2571) الخميس13/7/2023

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·حماس” تدين منع سلطات الاحتلال خطيب الأقصى من السفر

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·إسرائيل" تتجه لمعاقبة "العفو الدولية" بسبب مواقفها

·أوتشا ": الاحتلال هدم وصادر 38 مبنى في القدس والضفة خلال أسبوعين

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·مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يبحث في القاهرة استخراج الغاز الفلسطيني من حقل “غزة مارين”

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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية

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·دعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

فلسطين اليوم

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13 تموز (يوليو)

·2006م إصابة 91 صهيونياً في قصف صاروخي نفَّذه حزب الله على مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة

·2006م استشهاد أحد مجاهدي "سرايا القدس" وإصابة آخر في قصف صهيوني استهدف تجمعاً للأهالي في دير البلح.

·2006م جرح 20 مواطناً فلسطينياً في قصف صهيوني استهدف مبنى وزارة الشؤون الخارجية بمدينة غزة.

·2004م قيام وحدة إسرائيلية باغتيال المجاهد نعمان ظاهر طحاينة القائد في حركة الجهاد الإسلامي والمطارد لقوات الاحتلال منذ عام 1987م أمام المستشفى الميداني الأردني في جنين.

·2002م شارون يعرض جزءاً من خطّته للتسوية على أن تقوم "دولة فلسطين" على 50 % من أراضي الضفة الغربيّة و عاصمتها رام الله .

·1994م إسرائيل تمنع 18 مسؤولاً فلسطينياً من دخول مناطق الحكم الذاتي في قطاع غزة.

·1992م البرلمان الإسرائيلي ينتخب زعيم حزب العمل إسحاق رابين (1922م- 1995) رئيساً للوزراء.

·1979م مسلّحون فلسطينيّون يحتلّون سفارة مصر بأنقرة و يحتجزون 20 رهينةً احتجاجًا على معاهدة السلام بين السادات و الكيان الصهيونيّ .

·1971م أحداث جرش بين القوات المسلحة الأردنية والمقاتلين والمدنيين الفلسطينيين في الأردن وقد تمكنت القوات المهاجمة من دخول مخيم غزة بعد أن قطعت المياه والكهرباء والتموين ومهدت لذلك بقصف شامل، حيث تم الاشتباك مع رجال المقاومة بالسلاح الأبيض، وقد أسفرت هذه العملية عن استشهاد وجرح عدة آلاف من المقاتلين والمدنيين الفلسطينيين. كما أنها أسفرت عن استشهاد القائد أبو علي إياد ، وقد استنكر العرب جميعاً هذا الموقف من الأردن، وخاصة محاصرة نقاط التجمع للفدائيين الفلسطينيين وتجردهم من سلاحهم ونقلهم إلى قاعدة المفرق.

·1963م إقرار قانون إسرائيلي يحرّم تربية الخنازير (يُحرم أكلها وفق الشريعة اليهودية) في المستوطنات اليهودية المقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

·1948م استشهاد عبد الرحيم محمود وهو شاعر ومناضل وقائد فلسطيني ولد في قرية عنبتا قضاء طولكرم وقد استشهد في معركة الشجرة. ومن أشعاره:

·سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى

·فإما ممات يسر الصدقيق وإما حياة تغيظ العدا

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