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22 شهيد وأكثر من219 جريح

"توثيق"تصدر تقرير انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي خلال شهر يونيو

13 تموز / يوليو 2023 01:49

"توثيق"تصدر تقرير انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي خلال شهر يونيو

غزة- وكالة الرأي:

رصدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم "الإحتلال الإسرائيلي"-توثيق-،  انتهاكات "الإحتلال الإسرائيلي " المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال تقرير الانتهاكات لشهر يونيو 2023.

و على صعيد الجرائم المتعلقة بانتهاك الحق في الحياة والسلامة الجسدية، فقد بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال خلال شهر يونيو (22) شهيداً، إلى جانب ذلك فقد ارتكب جيش الإحتلال مجزرتين في مخيم جنين بتاريخ 19،21/6/2023م.

فيما بلغ عدد الجرحى في كافة محافظات الوطن (219) جريحاً ما بين إصابة متوسطة وخطيرة خلال ذات الشهر.

كما قامت قوات الاحتلال بعدد من الإعتقالات بلغت (440) إعتقالات في شتى محافظات الوطن.

أما على صعيد الجرائم المتعلقة بالإعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة فقد قامت قوات الإحتلال بتدمير الممتلكات الخاصة والعامة الفلسطينية والتي بلغ عددها (32) عملية تدمير وهدم كلي.

و كان النصيب الأكبر لمدينة القدس ب(11) عملية هدم كلي للممتلكات، كما وقامت (7) آليات عسكرية تابعة لجيش الإحتلال بالتوغل في أراضي زراعية شرقي قطاع غزة قامت بتجريف أراضي زراعية للمواطنين

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