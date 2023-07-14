وكالة الرأي الفلسطينية "الطقس" لا تغير على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تطلق أداة الذكاء الاصطناعى "بارد" باللغة العربية وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تضيف 7 لغات جديدة لأداة الذكاء الاصطناعى بارد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجدد الإعتقال الإداري للأسير "أبو حلاوي" للمرة الثانية وكالة الرأي الفلسطينية متوسط أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية كيف يساعد الكركم فى علاج أمراض الجهاز الهضمى؟ وكالة الرأي الفلسطينية علاجات طبيعية للتخلص من السموم وكالة الرأي الفلسطينية 5 نصائح لتجنب مشكلات المعدة الصحية فى الطقس الحار وكالة الرأي الفلسطينية توتنهام يغرى هارى كين بمنصب بعد الاعتزال لتجديد تعاقده وكالة الرأي الفلسطينية نيمار خارج خطط باريس سان جيرمان الهجومية الموسم القادم
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

جوجل تطلق أداة الذكاء الاصطناعى "بارد" باللغة العربية

14 تموز / يوليو 2023 06:45

20220811054508458 (2)
20220811054508458 (2)

أطلقت شركة جوجل اليوم الخميس، أحدث خدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف دول العالم، جوجل بارد باللغة العربية، تحتوي على 16لهجة، وهي أداة تفاعلية تعتمد على النموذج اللغوى PaLM2 الأحدث من جوجل. 
 
 وتتفاعل بارد مع كل طلب من خلال عرض ثلاث مسودات  لتوفيى المزيد من الخيارات والأفكار.
 
يمكن الضغط على زر البحث في جوجل أسفل كل رد للتأكد من صحة الردود والاطلاع على نتائج ذات الصلة.
 
وبارد يحدث المعلومات بشكل فوري لتقديم تجربة أكثر إفادة للمستخدمين في أي وقت.
 
قد لا تكون ردود بارد صحيحة دوما لأنه نموذج لغوي كبير، ولكن الملاحظات تساعد في تحسين أدائه بمرور الوقت.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟