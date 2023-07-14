آبل تطلق برنامجًا جديدًا للابتكار فى مجال الطاقة النظيفة

أطلقت آبل برنامجًا جديدًا للابتكار في مجال الطاقة النظيفة في الهند، بالتعاون مع شركة أكيومن، وذلك في جهد جديد لدعم المؤسسات الاجتماعية في الهند لتحسين سبل العيش من خلال ابتكار الطاقة النظيفة.



وفي منشور على بوابة غرفة الأخبار الخاصة بها، قالت شركة آبل إنها ستدعم الطاقة من أجل تسريع سبل العيش، حيث سيقود خبراء أكيومن برنامجًا مدته 12 أسبوعًا مصممًا لمساعدة رواد الأعمال الاجتماعيين على توسيع نطاق أعمالهم و "تحسين أعمالهم لتغيير حياة الأشخاص الذين يعيشون في فقر ، مع حماية البيئة أيضًا".



ويتم التقدم للبرنامج من قادة المؤسسات الاجتماعية، الشركات التي لها مهمة اجتماعية أو بيئية واضحة، بداية من 24 يوليو الجاري، حيث ينطلق برنامج آبل في سبتمبر المقبل، للعمل على تطوير حلول الطاقة المستدامة للشركات الصغيرة والمزارعين في الهند.



وقالت سارة تشاندلر، نائبة رئيس ابتكار البيئة وسلسلة التوريد في آبل: "تلتزم آبل بالمساعدة في ضمان مشاركة الجميع في فوائد الاقتصاد الأكثر مراعاة للبيئة".



"نحن نظهر الإمكانات التحويلية للطاقة النظيفة في كل ما نقوم به، ونحن متحمسون لدعم المبتكرين الاجتماعيين الذين يشاركوننا هذا الهدف."



قال ماهيش ياجنارامان ، مدير Acumen في الهند ، "نحن متحمسون للشراكة مع آبل لمواصلة بناء نظام بيئي للشركات الاجتماعية القابلة للتطوير في الهند الملتزمة بتحسين سبل العيش باستخدام الطاقة المستدامة."



سيحصل المشاركون في البرنامج على إمكانية الوصول إلى شبكة داعمة من الأقران والميسرين والموجهين، بعد ذلك سيصبحون جزءًا من مجتمع Acumen Academy العالمي ، The Foundry ، وسيكونون مؤهلين للحصول على المساعدة الفنية والاستثمارات في المراحل المبكرة من مبادرة استثمار الطاقة الرائدة (PEII +) التابعة لشركة Acumen.





