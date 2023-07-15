النصر السعودى يكتسح فارينزى البرتغالى بخماسية وديا فى غياب رونالد

حقق النصر السعودي، فوزا كاسحا، على نظيره فريق فارينزي البرتغالي، بخمسة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن استعدادات الفريقين لإنطلاق الموسم الجديد 2023 - 2024.

وسجل خماسية فريق النصر السعودي كل من اندرسون تاليسكا هدفين، وهدف لكل من خالد الغنام وعبدالفتاح آدم ومحمد صهلولي، بينما أحرز ماتياس هدف الفريق البرتغالى الوحيد.

وشهدت المباراة غياب النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، حيث شاهد اللاعب المباراة من المدرجات، نظرا لانضمامه لتدريب الفريق العالمي مؤخرا، بعد نهاية عطلته الصيفية.

وكان النصر قد حقق الفوز فى مباراته الودية الأولى على حساب فريق ألفيركا، بثنائية نظيفة.

ومن المقرر أن يلعب النصر مواجهته الودية الثالثة ضد فريق سيلتا فيجو الإسباني، يوم الاثنين المقبل.