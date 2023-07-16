منتخبنا الوطني للسلة يحل رابعاً في دورة الألعاب العربية بالجزائر

حل منتخبنا الوطني لكرة سلة 33، رابع الترتيب في دورة الألعاب العربية، ببلوغه الدور نصف النهائي، الجمعة، في العاصمة الجزائرية.

وتألق منتخبنا بشكل لافت خلال مشاركته في منافسات اللعبة، حيث تغلب في دور المجموعات على الأردن بنتيجة 22-9، ثم خسر من تونس 18-12 والجزائر بـ 13-11.

وخاض مباراة أمام العراق حجز على إثرها بطاقة التأهل للمربع الذهبي، حيث انتصر بنتيجة 11-9.

واستكمل منتخبنا مساء اليوم، المنافسات، حيث خسر من تونس بنتيجة 18-12، ليلعب على الميدالية البرونزية أمام المنتخب القطري الذي فاز بـ 21-11.

وتكوّن منتخبنا من اللاعبين المميزين، رمزي قمصية، محمد أبو شمسية، إسلام جولاني، وإياس مرعي.

وأدى اللاعبون بندية كبيرة في المنافسات من خلال الضغط الهجومي، حيث لعب رمزي قمصية دور صانع الألعاب في فتح المساحات وتمرير الكرات إلى أبو شمسية والجولاني، كما تألق إياس مرعي دفاعياً ولعب دور مساعداً في العملية الهجومية.

المصدر: صحيفة القدس