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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2574) الاثنين17/7/2023

17 تموز / يوليو 2023 10:19

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2574)  الاثنين17/7/2023

 

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حدث في مثل هذا اليوم

17 تموز (يوليو)

  • 2002م عملية استشهادية في محطة الحافلات القديمة في تل أبيب قام بها المناضل إبراهيم ناجي ولويل من مدينة نابلس من مخيم بلاطة، حيث قام بتفجير نفسه مما أدى إلى مقتل 5 من الإسرائيليين وإصابة 40 بجروح مختلفة، وقد تبنت كتائب الأقصى العملية.
  • 2001م مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 21مآخرين في عملية استشهادية قرب "تل أبيب" وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيد نضال شادوف من جنين هو منفذ العملية.
  • 2001م عملية استشهادية في مدينة القدس الغربية قام بها المناضل سالم طالب درعاوي من كتائب شهداء الأقصى وقد أدت العملية إلى إصابة عدد من الإسرائيليين.
  • 1994م الجيش الاسرائيلي يرتكب مجزرة عند حاجز إيرز شمال قطاع غزة ذهب ضحيتها أربعة عمال وعشرات المصابين.
  • 1982م رئيس وزراء اسرائيل الليكودي مناحيم بيغن (1913 - 1992) يدعو إلى عقد معاهدة سلام مع الأردن.
  • 1981م قيام الطيران والبحرية "الإسرائيلية" بعملية عسكرية تسفر عن تدمير المواقع الاستراتيجية الفلسطينية في بيروت وجنوب لبنان والطيران "الإسرائيلي" يقصف مواقع فلسطينية في بيروت مما أدى إلى استشهاد 300 عربي وفلسطيني.
  • 1972م استشهاد الأسير أحمد شحادة محمد عمران في اشتباك مسلح بعد هروبه من سجن عسقلان والشهيد من سكان مخيم النصيرات بقطاع غزة.
  • 1938م العثور على ثلاثة قتلى فلسطينيين في تل أبيب، وبريطانيا تعتقل خمسة إصلاحيين يهوداً متهمين بقتلهم.
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