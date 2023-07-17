النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2574) الاثنين17/7/2023

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مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا بتحديث “القائمة السوداء” للشركات العاملة في المستوطنات

نائبة أميركية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين غير ممكن

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