النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2574) الاثنين17/7/2023
أخبار فلسطينية
- "الجهاد الإسلامي": الاعتقالات السياسية تمثل خروجاً عن الإجماع الوطني
- حماس تبارك عملية إطلاق نار في الضفة الغربية أسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين
- حماس تدعو إلى موقف فلسطيني موحد لحماية القدس والأقصى من مخاطر التهويد
- جيش الاحتلال يقتحم نابلس وعدة بلدات وقرى فلسطينية في محيطها- (فيديوهات)
- القوى والفصائل تدعو مصر وقطر لتقديم الدعم للتغلب على أزمة الكهرباء
- منظمة التحرير الفلسطينية: تصاعد قياسي للزحف الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية هذا العام
- المصادقة على قانون إسرائيلي ضد طلاب فلسطينيي الداخل
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أخبار إسرائيلي
- نتنياهو يقصي ناشطاً من حزبه سخر من المحرقة.. توتر عرقي وراء أزمة دستورية
- صحيفة: مسؤولون إسرائيليون يرسلون تحذيرا لحزب الله بوقف استفزازاته على الحدود
- إرهاب يهودي: إحراق سيارات وكتابات عنصرية في أبو غوش
- غالانت يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث أثر الاحتجاجات على كفاءة الجيش الإسرائيلي
- كوهين يلتقي مع زعيم دولة إسلامية لا تقيم علاقات مع إسرائيل
- صحيفة عبرية: "قيد الفحص".. عبارة تكررها "محكمة المستوطنين" للسطو على أملاك الفلسطينيين
- منظومة اليمين المتطرف في إسرائيل ترفع وتيرة الهجوم على الأسرى وتحولات خطيرة طالت حياة المعتقلين الإداريين
- جلسة طارئة بمقر وزارة جيش الاحتلال بحضور قيادة الأذرع العسكرية
اخبار دولية
- مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا بتحديث “القائمة السوداء” للشركات العاملة في المستوطنات
- نائبة أميركية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين غير ممكن
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- الضفة الغربية.. مستوطنون يهاجمون مركبات ن- (فيديوهات)
- نتنياهو يقصي ناشطاً من حزبه سخر من المحرقة.. توتر عرقي وراء أزمة دستورية
- القضاء الإسرائيلي يأمر الحكومة بأن تعيد لصياد من غزة قاربه
- اعتقال المنفذ.. إصابة 3 مستوطنين أحدهم بجراح خطرة في إطلاق نار قرب بيت لحم- (فيديو)
- منظومة اليمين المتطرف في إسرائيل ترفع وتيرة الهجوم على الأسرى وتحولات خطيرة طالت حياة المعتقلين الإداريين
- منظمة التحرير الفلسطينية: تصاعد قياسي للزحف الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية هذا العام
- حماس تدعو إلى موقف فلسطيني موحد لحماية القدس والأقصى من مخاطر التهويد
- جيش الاحتلال يقتحم نابلس وعدة بلدات وقرى فلسطينية في محيطها- (فيديوهات)
- عشرات الإصابات في قمع قوات الاحتلال لفعاليات مناهضة للاستيطان.. وفلسطينيون ينجحون في إزالة “بؤرة استيطانية”
- مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا بتحديث “القائمة السوداء” للشركات العاملة في المستوطنات
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الشرق الأوسط
الغد الأردنية
- مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين في الضفة الغربية
- الاحتلال يعيد النظر بعملياته العسكرية بعد إخفاق تقديراته باستبعاد امتداد الغضب
الاهرام المصرية
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية
- إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم "العروب"
الاخبار اللبنانية
- إصابة ثلاثة مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب بيت لحم
- تفويض إسرائيلي لرام الله بـ«البطش» | السلطة تبدأ العمل: اعتقالاتٌ بالجملة
- استعدادات لصِدام شوارع | نتنياهو لمعارضيه: بلِّطوا البحر!
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الشرق القطرية
الشروق المصرية
- إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب
- صحيفة: مسؤولون إسرائيليون يرسلون تحذيرا لحزب الله بوقف استفزازاته على الحدود
- رئيس إسرائيل يزور الولايات المتحدة غدا الإثنين وسط توتر في العلاقات
- إسرائيل: 4 مجموعات تقدم عروضا للحصول على تراخيص للتنقيب عن الغاز
- حماس تبارك عملية إطلاق نار في الضفة الغربية أسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين
- الخارجية الفلسطينية: إرهاب المستوطنين أداة الاحتلال للقضاء على حل الدولتين
- إصابة 5 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدنية بيت لحم
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية مشدَّدة
- هل هو هجوم سيبراني؟ تعطّل حركة القطارات في مناطق عدَّة بـ(إسرائيل)
- مستوطنون يحرقون سيارات ويخطّون كتابات عنصرية قرب القدس
- الاحتلال يشن حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة
- "الجهاد الإسلامي": الاعتقالات السياسية تمثل خروجاً عن الإجماع الوطني
- عشر عمليات للمقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة
- إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم
صحيفة القدس
- إصابات واعتقالات في مداهمات للاحتلال بالضفة الغربية
مستوطنون يحرقون مركبات بالقدس المحتلة
- المصادقة على قانون إسرائيلي ضد طلاب فلسطينيي الداخل
- كوهين يلتقي سرًا مع وزير خارجية دولة إسلامية
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صحيفة الأيام
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- »غالبية إسرائيلية تخشى الحرب الأهليّة
» الحياة الجديدة
- إصابة 3 مستوطنين في "إطلاق نار" قرب بلدة تقوع
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- مقتل شخص في جريمة إطلاق نار بالرملة داخل أراضي الـ48
- إصابة شابين بالرصاص المغلف بالمطاط خلال مواجهات في بيت لحم
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وكالة الرأي
- إصابات واعتقالات خلال مداهمات لقوات الاحتلال بالضفة
- مستوطنون يحرقون 4 مركبات ويخطّون شعارات عنصرية بالقدس
- قوات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله
- مختصون يضعون حلولاً لتداعيات أزمة التمويل للأونروا والتنمية الاجتماعية
- الاحتلال يصيب شاباً ويعتقله في قرية شوفة بطولكرم
- القوى والفصائل تدعو مصر وقطر لتقديم الدعم للتغلب على أزمة الكهرباء
وكالة صفا ط قيود مشددة
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- جلسة طارئة بمقر وزارة جيش الاحتلال بحضور قيادة الأذرع العسكرية
- السلطة تشن حملة اعتقالات لمطاردين من الجهاد وكتائب الأقصى بجنين
- نصر الله: عدوان جنين فشل بدليل استمرار عمليات المقاومة بالضفة
فلسطين اليوم
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- نجاح اجتماع الأمناء العامين يعتمد على سلوك الأطراف
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عرب ٤٨
- كوهين يلتقي بكينيا مع زعيم دولة إسلامية لا تقيم علاقات مع إسرائيل
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- في اجتماع طارئ: غالانت يبحث أثر احتجاجات إضعاف القضاء على كفاءة الجيش الإسرائيلي
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وكالة وفا
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حدث في مثل هذا اليوم
17 تموز (يوليو)
- 2002م عملية استشهادية في محطة الحافلات القديمة في تل أبيب قام بها المناضل إبراهيم ناجي ولويل من مدينة نابلس من مخيم بلاطة، حيث قام بتفجير نفسه مما أدى إلى مقتل 5 من الإسرائيليين وإصابة 40 بجروح مختلفة، وقد تبنت كتائب الأقصى العملية.
- 2001م مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 21مآخرين في عملية استشهادية قرب "تل أبيب" وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيد نضال شادوف من جنين هو منفذ العملية.
- 2001م عملية استشهادية في مدينة القدس الغربية قام بها المناضل سالم طالب درعاوي من كتائب شهداء الأقصى وقد أدت العملية إلى إصابة عدد من الإسرائيليين.
- 1994م الجيش الاسرائيلي يرتكب مجزرة عند حاجز إيرز شمال قطاع غزة ذهب ضحيتها أربعة عمال وعشرات المصابين.
- 1982م رئيس وزراء اسرائيل الليكودي مناحيم بيغن (1913 - 1992) يدعو إلى عقد معاهدة سلام مع الأردن.
- 1981م قيام الطيران والبحرية "الإسرائيلية" بعملية عسكرية تسفر عن تدمير المواقع الاستراتيجية الفلسطينية في بيروت وجنوب لبنان والطيران "الإسرائيلي" يقصف مواقع فلسطينية في بيروت مما أدى إلى استشهاد 300 عربي وفلسطيني.
- 1972م استشهاد الأسير أحمد شحادة محمد عمران في اشتباك مسلح بعد هروبه من سجن عسقلان والشهيد من سكان مخيم النصيرات بقطاع غزة.
- 1938م العثور على ثلاثة قتلى فلسطينيين في تل أبيب، وبريطانيا تعتقل خمسة إصلاحيين يهوداً متهمين بقتلهم.
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