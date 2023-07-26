تليجرام تطلق ميزة "Stories " لمستخدمى premium

أصبحت قصص تليجرام متاحة الآن لمشتركي Premium، حيث تم الإعلان عن الميزة من قبل الرئيس التنفيذي للشركة بافيل دوروف الشهر الماضي وتم طرحها رسميًا للمستخدمين المتميزين في يوليو، وتشبه القصص الموجودة على تليجرام القصص الموجودة على منصات أخرى، مثل Instagram و Snapchat.



ومع ذلك، تقدم تليجرام Stories بعض الميزات الفريدة، مثل القدرة على اختيار إخفاء قصصهم بعد 6 أو 12 أو 24 أو 48 ساعة ، في حين أن معظم التطبيقات تجعل القصص تختفي بعد 24 ساعة، وتمامًا مثل قصص Instagram و Snapchat، يتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل في من يرى المحتوى الخاص بهم. يمكنهم اختيار مشاركة قصصهم مع الجميع، أو تحديد جهات الاتصال (مع استثناءات) ، أو مجموعة محددة من جهات الاتصال، أو قائمة الأصدقاء المقربين، مما يضمن الخصوصية والتخصيص.



ولاستخدام القصص على تليجرام، سيحتاج المستخدمون إلى تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، بمجرد التحديث، ستظهر علامة تبويب "قصص" جديدة أعلى قائمة الدردشة على الشاشة، اضغط على علامة التبويب "قصص" لمشاهدة قصص من جهات اتصال ومجموعات أخرى.

كيفية تحميل القصص على تليجرام

يمكن للمستخدمين المميزين النقر على الزر "+" في الزاوية العلوية اليمنى من علامة التبويب "القصص" لإنشاء قصة جديدة، ويمكن للمستخدمين إضافة الصور ومقاطع الفيديو من قائمة الكاميرا أو التقاط صور ومقاطع فيديو جديدة، وبمجرد الانتهاء، انقر فوق الزر "نشر" لمشاركة القصة مع جهات الاتصال.



ويتميز تليجرام أيضًا بخيار رسائل الفيديو، حيث يمكن للمستخدمين تسجيل القصص باستخدام كلتا الكاميرتين، ويدعم التطبيق أيضًا مشاركة الروابط ووضع علامات على المستخدمين الآخرين في القصص، ويظهر التطبيق رسالة "نشر القصص متاح حاليًا للمشتركين فقط" ، وذلك عندما يحاول المستخدمون غير المتميزين إنشاء قصة جديدة.



وليس من المؤكد ما إذا كانت ميزة القصص ستصبح مجانية للجميع، وسيتمكن مستخدمو تليجرام الذين لم يدفعوا مقابل العضوية المميزة من مشاهدة القصص التي أنشأها مشتركو Premium ، ومع ذلك، لن يتمكنوا من إنشاء قصصهم الخاصة.