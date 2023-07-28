5 لاعبين من غزة في طريقهم للمحافظات الشمالية

ذكرت مصادر صحفية متطلعة، حصول عدد من لاعبي كرة القدم بقطاع غزة، على تصاريح الدخول للمحافظات الشمالية، للعب بدوري المحترفين الفلسطيني والاحتراف الجزئي.

وأوضحت المصادر أن 5 لاعبين باتوا في طريقهم لترك أنديتهم في غزة، للالتحاق بصفوف أنديتهم الجديدة بالضفة الغربية.

وأكدت المصادر، أن اللاعبين حازم أبو شنب لاعب خدمات الشاطىء، وطلال جندية لاعب اتحاد الشجاعية، من الأسماء التي حصلت على تصاريح الدخول للمحافظات الشمالية، للالتحاق بصفوف مركز شباب الأمعري، أحد أندية دوري الاحتراف الجزئي.

وباءت محاولات العديد من اللاعبين الحصول على تصاريح دخول للضفة بالفشل، مما أجبرهم العودة لأنديتهم، والمشاركة ببطولة الكأس الحالية، منهم إبراهيم أبو عمير وأنس الشخريت وأحمد الكرنز ومحمد شبير وتوفيق البيك وهلال غواش وربحي اشتيوي.

