كيفية تعيين خلفية مخصصة للدردشات على هواتف iPhone

يسمح واتساب لمستخدميه بتعيين خلفية مخصصة مشتركة لجميع الدردشات، أو يمكنك تعيين خلفية مخصصة لكل دردشة على حدة، حيث قدمت منصة المراسلة المملوكة لشركة Facebook أيضًا مجموعة من الخلفيات الساطعة والمظلمة، عرف علي خطوات تعيين خلفية مخصصة لدردشة معينة على واتساب.



قبل المضي قدمًا، تأكد من أنك قمت بالتحديث إلى أحدث إصدار من WhatsApp من متجر التطبيقات، الآن، اتبع هذه الخطوات لتعيين خلفية مخصصة لدردشة معينة:



1- افتح دردشة WhatsApp واضغط على اسم جهة الاتصال لفتح معلومات الاتصال الخاصة بهم.



2- اضغط فوق الخلفية والصوت> انقر فوق اختيار خلفية جديدة.



3- في الشاشة التالية ، ستتمكن من الاطلاع على أحدث خلفيات من واتساب.



4- يمكنك أيضًا الوصول إلى خلفيات واتساب القديمة من خلال النقر على Wallpaper Archive.



5- يمكنك العثور على ذلك من خلال التمرير لأسفل إلى أسفل إما في قسم الخلفيات الساطعة أو المظلمة.



بالطبع، إذا كنت لا تحب مجموعة خلفيات WhatsApp ، يمكنك أيضًا اختيار صورة مخصصة من معرض هاتفك أو يمكنك تعيين ألوان خلفية صلبة إذا كان هذا هو ما تفضله.



لتعيين خلفية مخصصة، حدد اختيارك> يمكنك أيضًا التمرير إلى اليسار أو اليمين لمعاينة الخلفيات، وبمجرد التأكد، اضغط على تعيين> اضبط تعتيم خلفية الشاشة لتعديل السطوع .

