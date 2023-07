كيفية إعداد Apple Watch لأحد أفراد العائلة

تعد خدمة Family Setup إحدى ميزات "آبل ووتش" التي تمكن المستخدمين من إعداد الساعة لأحد أفراد الأسرة مثل الأطفال أو الآباء الذين لا يملكون آيفون ولكنهم لا يزالون يرغبون في استخدام مزايا Apple Watch.

كيف تعمل؟

باستخدام الإعداد العائلي يمكن للمستخدمين استخدام Apple Watch للقيام بأشياء مثل إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل ومشاركة مواقعهم معك.



بعد إعداد ساعة لأحد أفراد العائلة يمكنك استخدام آيفون لإدارة بعض إمكانيات الساعة، ذلك على الرغم أن أفراد العائلة قد لا يتمكنون من استخدام بعض ميزات ساعة آبل لأنها تحتاج إلى تطبيق مصاحب على آيفون.

المتطلبات الأساسية

ساعة Apple Watch Series 4 أو Apple Watch SE أو watchOS 7 بالإضافة إلى آيفون 6 أس iOS 14



معرّف Apple ID لنفسك وواحد لفرد العائلة الذي سيستخدم Apple Watch. يحتاج معرف آبل إلى تشغيل المصادقة ذات العاملين.



مجموعة مشاركة عائلية تتضمن الشخص الذي سيستخدم ساعة آبل.



يجب أن يكون لديك دور المنظم أو الوالد / الوصي لإعداد Apple Watch لأحد أفراد العائلة.



قم بتشغيل Apple Watch: اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي حتى ترى شعار Apple.



قم بإعداد Apple Watch: انتظر حتى تظهر عبارة "استخدم iPhone الخاص بك لإعداد Apple Watch" على iPhone الخاص بك ، ثم انقر فوق "متابعة".



انقر فوق "إعداد لعضو من العائلة" ، ثم انقر فوق "متابعة" على الشاشة التالية.



قم بإقران الساعة بجهاز آيفون الخاص بك: ضع آيفون فوق الرسم المتحرك الذي يظهر على الساعة.



قم بتوسيط واجهة الساعة في شاشة تحديد المنظر على جهاز آيفون الخاص بك، ثم انتظر رسالة تفيد بإقران Apple Watch.





إذا لم تتمكن من استخدام الكاميرا، فانقر فوق إقران Apple Watch يدويًا، ثم اتبع الخطوات التي تظهر.



ثم اضغط على إعداد Apple Watch.



إعداد رمز مرور: اضغط على موافق في شاشة الشروط والأحكام، ثم اختر حجم النص لـ Apple Watch.



بعد ذلك قم بتعيين رمز مرور للحفاظ على أمان الساعة.



اختر فردًا من العائلة: اختر فرد العائلة الذي سيستخدم Apple Watch.



إذا لم يظهروا فانقر فوق إضافة عضو العائلة.



أدخل كلمة مرور معرف Apple الخاص بأحد أفراد العائلة ، ثم انقر فوق التالي.



قم بتشغيل Ask to Buy: قم بتشغيل Ask to Buy إذا كنت ترغب في منح الموافقة على أي تنزيلات أو عمليات شراء يتم إجراؤها على Apple Watch.



إعداد شبكة الهاتف المتحرك وشبكة Wi-Fi:

إذا كان موفر خدمة الهاتف المحمول في آيفون يدعم الإعداد العائلي، فيمكنك إضافة الساعة إلى خطتك أثناء هذه الخطوة.



تشغيل ميزات أخرى: في الشاشات التالية، اختر ما إذا كنت تريد تشغيل ميزات Apple Watch الإضافية وإعدادها.



وتشمل خدمات الموقع لتطبيق Find My ، و Siri ، و Apple Cash Family ، والرسائل في iCloud ، والبيانات الصحية ، وجهات اتصال الطوارئ ، والمعرف الطبي ، والنشاط ، وتتبع مسار التمرين ، والصور.





قم بإعداد جهات اتصال مشتركة ووقت المدرسة: سيُطلب منك الآن إعداد جهات الاتصال التي ستكون متاحة على Apple Watch.



للسماح بذلك تحتاج إلى تمكين جهات الاتصال في iCloud، انتقل إلى الإعدادات> اسمك> iCloud على جهاز آيفون وتأكد من تشغيل جهات الاتصال.



بعد ذلك يمكنك اختيار أشخاص موثوق بهم من تطبيق جهات الاتصال الخاص بك لمشاركتهم على Apple Watch.



يمكنك إدارة جهات الاتصال المشتركة هذه لاحقًا وإعداد القيود في Screen Time على جهاز آيفون الخاص بك.



قم بتعيين رمز مرور Screen Time للساعة، وقم بتشغيل Schooltime.



عند الانتهاء انقر فوق "موافق" لبدء استخدام Apple Watch.