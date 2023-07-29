ريال مدريد يواجه برشلونة فى كلاسيكو ودى بالولايات المتحدة

ينتظر عشاق الكلاسيكو الإسباني موعداً مع قمة جديدة عندما يلتقى نادى برشلونة ضد ريال مدريد فى مباراة ودية بولاية تكساس الأمريكية، فى الثانية عشرة صباح الأحد (مساء اليوم السبت) فى الودية الثانية للنادى الكتالونى بعد الخسارة من أرسنال 5-3، فى الوقت الذى نجح فيه الملكى فى الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزى بنتيجة 2-0.

ويخوض برشلونة وريال مدريد كلاسيكو اليوم بكامل نجومهما وسط حضور قرابة 80 ألف متفرج قاموا بحجز تذاكر المباراة قبل أسابيع طويلة.

كان ريال مدريد تمكن من الفوز في أول مباراتين وديتين له في رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تفوق فى المباراة الأولى على ميلان بنتيجة 3/2 بعد أن كان متأخراً في الشوط الأول بهدفين دون رد، بينما حسم المباراة الثانية أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

ولا يزال الوافد الجديد إينجو مارتينيز لاعب ريال مدريد في طريقه للتعافي من إصابته المزعجة في قدمه وما زال ينتظر كلاسيكو برشلونة، بينما يعانى داني سيبالوس من إصابة في أوتار الركبة، والتي من المفترض أن تبقيه بعيدًا عن الملاعب لبضعة أسابيع أخرى ، ولكن يجب أن يكون أنشيلوتي قادرًا مرة أخرى على استدعاء جميع قواته تقريبًا ويمكنه أيضًا التفكير في إجراء بعض التعديلات القليلة.

بينما على الجهة الأخرى، خسر برشلونة مباراته الودية الأولى في أمريكا أمام أرسنال بنتيجة 3/5، بعد أن كان متقدما في النتيجة بهدفين لهدف خلال الشوط الأول، مع العلم أنه أُلغيت مباراة له أمام يوفنتوس بسبب انتشار فيروس مُفاجيء بين عناصر البارسا.

وتحدث تشافي مدرب برشلونة عن الخسارة التي منى بها فريقه أمام أرسنال، واعترف بأنه فوجئ بقوة الفريق اللندنى في تلك المباراة الودية، مؤكدًا من أنه لن يكون هناك تهاون لفريقه في دالاس، حيث يسعون للعودة بسرعة إلى طرق الفوز بعد ذلك.

والتقي ريال مدريد وبرشلونة في 186 مباراة من قبل ضمن منافسات الدوري الإسباني، وكانت الغلبة لمصلحة الملكي،الذي تفوق في 77 مباراة مقابل 74 للبارسا، بينما كان التعادل "سيد الموقف" فى 35 مباراة.

كما التقي ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 37 مناسبة ، تفوق خلالهم الفريق الكتالوني في 16 مباراة مقابل 13 فقط للملكي، وانتهت 8 لقاءات بالتعادل.

وفي دوري أبطال أوروبا، التقي برشلونة وريال مدريد فى 8 مراتٍ من قبل، حيث تفوق الملكي في 3 مواجهات مقابل 2 للبارسا، وتعادلا في 3 مب