منتخب فلسطين يستعد للتصفيات بخوض عدة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقد أوقعت القرعة منتخب فلسطين في المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات أستراليا ولبنان والفائز من مباراة منتخبي المالديف وبنغلادش.

ويستهل منتخب فلسطين مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب لبنان خارج أرضه يوم 16 نوفمبر المقبل، قبل أن يستقبل منتخب أستراليا على أرضه يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام باقي مباريات المجموعة خلال عام 2024.

وتم تقسيم المنتخبات الـ36 المشاركة في التصفيات إلى 9 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية.

ويسعى منتخب فلسطين إلى تحقيق نتائج جيدة في التصفيات، والوصول إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

المباريات الودية

وفي إطار تحضيراته للتصفيات، سيخوض منتخب فلسطين عدة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، منها:

مباراة ودية مع منتخب عمان يوم 6 سبتمبر المقبل.

مباراة ودية مع منتخب فيتنام يوم 11 سبتمبر المقبل.

المشاركة في كأس مارديكا في ماليزيا، والتي تشارك فيها منتخبات لبنان والهند وماليزيا.

مباراة ودية مع منتخب أوزبكستان.

ويأمل منتخب فلسطين في أن تكون هذه المباريات الودية فرصة لتحسين مستواه الفني، والاستعداد جيدا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.