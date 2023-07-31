أهلي النصيرات وأهلي جباليا يحققان مفاجآت في كأس القطاع

حقق نادي أهلي النصيرات، أحد أندية الدرجة الأولى، مفاجأة كبيرة، وأقصى منافسه نادي الهلال الفلسطيني، من أندية الدرجة الممتازة، بركلات الترجيح، بنتيجة 4-3، عقب تعادلهما في الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لكلٍّ منهما، على ملعب خانيونس البلديّ، في افتتاح دور الـ16، لبطولة كأس القطاع- دورة الراحل إبراهيم أبو سليم، أبو مراد، نائب رئيس الاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم، للموسم 2023-2024.

سجل هدفي النصيرات أدهم أبو سمرة، وأمجد أبو جاموس، بينما أحرز هدفي الهلال بلال شعت، وأحمد عجور.

وفي لقاء ثانٍ، تأهل نادي الاتحاد ببيت حانون لدور الربع النهائي بفوزه على منافسه خدمات خانيونس، بنتيجة 1-صفر على ملعب الشهيد محمّد، سجله محمد التتري.

وفي لقاء أخر، تأهل شباب جباليا لدور الربع النهائي بفوزه على حساب نادي غزة الرياضي، عميد الأندية الفلسطينية الذي تأسس عام 1934، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب تعادلهما في الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكلٍّ منهما، على ملعب اليرموك البلديّ. سجل لشباب جباليا المهاجمان يوسف سالم، ومحمد المفلوح، وللرياضي الخبير فادي عسّاف، والمهاجم محمد المشوخي.

وسيلتقي شباب جباليا الفائز من مباراة اتحاد خانيونس ونادي خدمات البريج في دور الربع النهائي، بينما يلاقي أهلي النصيرات الفائز من مباراة اتحاد الشجاعية ونادي بيت حانون الأهلي.

وتقام مباريات دور الربع النهائي يوم الاثنين 11 يوليو 2023، حيث يلتقي خدمات الشاطئ وخدمات رفح على ملعب الشهيد محمد، حيث سيواجه الفائز من مباراة المجمع الإسلاميّ والصداقة اللذين سيلتقيان على ملعب اليرموك البلديّ، فيما تختتم اللقاءات بمواجهة خدمات البريج واتحاد بخانيونس على ملعب رفح البلدي.

المصدر: صحيفة القدس