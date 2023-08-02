المغربي الزلزولي يقلب الطاولة على تشافي وإدارة برشلونة

بينما يستعد نادي برشلونة لخسارة جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي في الساعات القليلة القادمة، تلقّى المدرب تشافي هيرنانديز، ضربة أخرى مفاجئة من الشاب المغربي عبد الصمد الزلزولي، بظهور ما وصفه الإعلامي الكاتالوني بـ”تمرد” أسد أطلس، لفرض شروطه على المدرب والمسؤولين في مجلس الإدارة، مقابل موافقته على البقاء في “كامب نو” الموسم الجديد.

وكانت أغلب التوقعات والآراء ترجح سيناريو خروج عبد الصمد من معقل الكاتالان في الموسم المقبل، نظرا لعدم حاجة تشافي لخدماته، في ظل الوفرة العددية المتاحة في مركز الجناح الأيسر، حتى أن بعض التقارير كانت تؤكد أنه سيذهب إلى صفوف ريال بيتيس الأندلسي، فور عودته من جولة البرسا الاستعدادية للموسم الجديد، وذلك قبل أن تتبدل أوضاعه من النقيض إلى النقيض، بعد الاستيقاظ على صدمة اتفاق وكيل ديمبيلي مع وسطاء رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي.

ووفقا لما أوردته صحيفة “سبورت” الكاتالونية، فإن الزلزولي تحول إلى لغز بالنسبة لمسؤولي البلوغرانا، لتمسكه بالحصول على ضمانات من قبل الإدارة والمدرب تشافي، بالمشاركة مع الفريق بصفة أسبوعية. بالأحرى، اشترط الحصول على وعود بمنافسة العناصر الأساسية في دقائق اللعب، وإلا سيبحث عن فرصة جديدة، بعد نجاح تجربته مع أوساسونا الموسم الماضي.

وجاء في نفس التقرير، أن المدرب الأربعيني اجتمع مع عبد الصمد، وأبلغه أنه سيكون في دائرة اهتمامه في الحملة الجديدة، بيد أن صاحب الشأن ما زال لديه بعض التحفظات والشكوك، لعدم حصوله على وعد صريح باللعب بصفة منتظمة، إلى جانب مخاوفه من تراجع دوره ودقائق لعبه بعد وصول جوهرة البرازيل فيكتور روكي في الميركاتو الشتوي.

وشددت الصحيفة الكاتالونية، على تغير موقف تشافي وإدارة النادي تجاه الزلزولي ومستقبله، من الترحيب والاستعداد لبيعه أو إرساله إلى الإعارة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إلى التمسك به، وتجاهل العروض المقدمة إليه في الوقت الحالي، آخرها عرقلة عرض ريال بيتيس، وذلك بسبب مخاوف النادي من رحيل ديمبيلي وانتقاله إلى باريس سان جيرمان، مقابل تفعيل الشرط الجزائي الهزيل في عقده، والذي يُقدر بنحو 50 مليون يورو.

وسبق للمدرب تشافي أن ربط عودة اليافع المغربي إلى بطل الليغا، بحفاظه على النسخة البراقة التي كان عليها مع أوساسونا في إعارته الأخيرة، والتي ختمها بقيادة الفريق للترشح للمباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا، والمساهمة في الحصول على المركز السابع في جدول ترتيب أندية الليغا والتأهل لبطولة المؤتمر الأوروبي، وعلى المستوى الفردي، ساهم في تسجيل 9 أهداف، بواقع 7 من توقيعه وصناعة اثنين في كل البطولات.