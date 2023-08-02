وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستهجن محاولات الاحتلال تضليل الرأي العام بشأن أسراه لدى المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية المغربي الزلزولي يقلب الطاولة على تشافي وإدارة برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يهزم ميلان في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد وكالة الرأي الفلسطينية ارسيلو يتسبب في إصابة مروعة للاعب منافس ويغادر الملعب باكيا وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تكشف رسميا عن أقوى حواسب Galaxy Tab وكالة الرأي الفلسطينية موتورولا تطرح هاتف أندرويد بمواصفات ممتازة وسعر منافس وكالة الرأي الفلسطينية كيف تستعيد الصور المحذوفة على "فيسبوك"؟! وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 3 إصـابات بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية المانجو تسبب الطفح الجلدى والبثور.. اعرف السبب وكالة الرأي الفلسطينية الزعفران يخفف من أعراض الاكتئاب
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2586) الاربعاء2/8/2023

02 آب / أغسطس 2023 11:08

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2586)  الاربعاء2/8/2023

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلي

اخبار دولية

  •  الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الغد الأردنية

الاهرام المصرية

الاخبار اللبنانية

الشرق القطرية

الشروق المصرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

 صحيفة القدس

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية الشهيد مزارعة

صحيفة الأيام

» الحياة الجديدة

وكالة  الرأي

  •  


وكالة صفا ط قيود

فلسطين اليوم


سما نيوز 

عرب ٤٨

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

2آب (أغسطس)

  • 2004م سقوط ثلاثة شهداء من كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس برصاص الاحتلال شمالي قطاع غزة، وسقوط صاروخين من طراز (قسام) على مستوطنة ((سديروت)).
  • 2003م السلطة الفلسطينية تعتقل 20 عنصراً من كتائب الأقصى في رام الله، لترحيلهم إلى سجن أريحا
  • 1990م اجتياح الجيش العراقي للكويت وخروج عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الكويت على اثر الهجوم العراقي.
  • 1985م حكومة العدو الصهيوني تتبنى سياسة القبضة الحديدية في تعاملها مع الاحتجاجات الفلسطينية.
  • 1932م تأسيس حزب الاستقلال العربي الذي قام عليه نخبة من المثقفين الفلسطينيين تؤسس حزب الاستقلال، وهو أول حزب سياسي منظم في فلسطين برئاسة عوني عبد الهادي.
  • 1926 إصدار قانون العملة الفلسطينية في عهد الانتداب البريطاني والذي أصدره وزير المستعمرات البريطاني ليوبولد إيمري ويعيّن مجلس النقد الفلسطيني ويحدد صلاحياته.
  • 636م معركة اليرموك بين المسلمين والروم، ووقوع فلسطين تحت الحكم الإسلامي وفتح الشام ومن ضمنها فلسطين
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟