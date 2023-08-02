النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2586) الاربعاء2/8/2023
أخبار فلسطينية
- «حماس» تواصل الضغط على إسرائيل من أجل صفقة تبادل
- إصابة 97 فلسطينيا برصاص الاحتلال في نابلس
- الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل وواشنطن مسؤولية تدهور الأوضاع وانفجارها
- كتائب القسام تكشف عن معلومات جديدة حول عملية أسر ضابط إسرائيلي على حدود غزة قبل 9 سنوات
- اتهامات لـ”حماس” بقمع تظاهرات شعبية تحتج على تدهور الأوضاع المعيشية في غزة
- الاحتلال الإسرائيلي يغلق مداخل أريحا ويمنع الخروج منها
- »استشهاد فتى برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب السموع
- »توتر في السجون بعد نقل أسرى "عسقلان" إلى "نفحة" بدعوى التفتيش
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية
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أخبار إسرائيلي
- خبراء قانون إسرائيليون وأميركيون يحذرون نتنياهو
- أرشيف إسرائيل: غولدا مئير نظرت بشكل إيجابي لدولة فلسطينية
- إسرائيل" تدرس زيادة تصاريح عمال غزة
- عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية
اخبار دولية
- »مسؤول أميركي يزور ترمسعيا وسنجل ويبدي قلقه من اعتداءات المستوطنين
- »مراقبون من أميركا في المعابر لفحص التعامل الإسرائيلي مع حاملي جنسيتهاخبار عربية
- الرياض - تل أبيب: صفقة النووي السعودي تقترب
- تواصل الاشتباكات في “عين الحلوة”.. والسلطة الفلسطينية تنفي وجود علاقة بين زيارة مدير مخابراتها لبيروت وأحداث المخيم
- الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام نابلس
- الاحتلال يجرف مناطق زراعية في الخليل ومستوطنون يسيطرون على أراض في الأغوار الشمالية
- الاحتلال يشدد الخناق على الحواجز العسكرية في محيط القدس وتقرير يكشف اعتقال 164 فلسطينيا خلال تموز
- كتائب القسام تكشف عن معلومات جديدة حول عملية أسر ضابط إسرائيلي على حدود غزة قبل 9 سنوات
- اتهامات لـ”حماس” بقمع تظاهرات شعبية تحتج على تدهور الأوضاع المعيشية في غزة
- الإعلام العبري يحرض على المحكمة الدولية.. ومواقع التواصل تفتح صفحاتها لقادة اليمين للترويج للاستيطان
- تواصل الاشتباكات في “عين الحلوة”.. والسلطة الفلسطينية تنفي وجود علاقة بين زيارة مدير مخابراتها لبيروت وأحداث المخيم
- الاحتلال الإسرائيلي يغلق مداخل أريحا ويمنع الخروج منها
- «تجمع البقعة» في الضفة و«رأس جرابة» في النقب شاهدان جديدان على عمليات «التهجير القسري» الإسرائيلية
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الشرق الأوسط
- أرشيف إسرائيل: غولدا مئير نظرت بشكل إيجابي لدولة فلسطينية
- «حماس» تواصل الضغط على إسرائيل من أجل صفقة تبادل
- خبراء قانون إسرائيليون وأميركيون يحذرون نتنياهو
- إصابة 6 إسرائيليين بإطلاق نار داخل مستوطنة في الضفة الغربية
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الغد الأردنية
- أرشيف "إسرائيل": غولدا مائير نظرت بشكل إيجابي لدولة فلسطينية "دون القدس"
- إصابة 97 فلسطينيا برصاص الاحتلال في نابلس
- الاحتلال يزيد في الإبعاد والاعتقالات ضد المقدسيين
- قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة الأساسي
الاهرام المصرية
- عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية
- الأمم المتحدة تدعو لزيادة الاستثمارات في جنوب السودان لتجنب أزمة غذاء كارثية
الاخبار اللبنانية
- عملية إطلاق نار في مستوطنة شرق القدس المحتلة
- الرياض - تل أبيب: صفقة النووي السعودي تقترب
- «جحيم» السجون: بن غفير يستأنف معركته ضدّ الأسرى
- الحرّ وقلّة الكهرباء «يعتصران» سكّان غزة
الشرق القطرية
الشروق المصرية
- الرئاسة الفلسطينية: الصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه
- وفد فلسطيني يدخل مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان لتثبيت وقف إطلاق النار
- الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل وواشنطن مسؤولية تدهور الأوضاع وانفجارها
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير لجان التحقيق بغزة.. سرعة في الإنجاز وإعادة الحقوق لأصحابها
- الاحتلال يمنع طواقم إعمار وترميم الأقصى من استكمال عملهم صباح اليوم
- "حماس" تنعى الشهيد "الزعارير" وتؤكد أن ردَّ الثوار على استباحة الدماء لن يطول
- خاص خريشة: الحالة الفلسطينية تستوجب انتخابات المجلس الوطني
- بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة
- مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام المنطقة الشرقية بنابلس
صحيفة القدس
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية
- محدث||| إصابات برصاص قوات الاحتلال في نابلس
- الحكومة الإسرائيلية تدرس زيادة تصاريح عمال غزة
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الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية الشهيد مزارعة
صحيفة الأيام
- إصابة ستة مستوطنين خلال عملية مسلحة في مستوطنة "معالي أدوميم" واستشهاد...
- »استشهاد فتى برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب السموع
- »توتر في السجون بعد نقل أسرى "عسقلان" إلى "نفحة" بدعوى التفتيش
- »الاحتلال ينفّذ حملة هدم وتجريف واقتلاع ومستوطنون يسيجون أراضي رعوية...
- »وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة الأرز والطحين في الأسواق
- »مسؤول أميركي يزور ترمسعيا وسنجل ويبدي قلقه من اعتداءات المستوطنين
- »مراقبون من أميركا في المعابر لفحص التعامل الإسرائيلي مع حاملي جنسيتها
- »خروقات لوقف النار في عين الحلوة وحركة نزوح ملموسة من داخل المخيم
» الحياة الجديدة
- العقيد أبو إياد الشعلان: الاقتتال في عين الحلوة ليس فلسطينيا فلسطينيا وإنما بين فتح ومجموعة من الإرهابيين
- إصابات بالرصاص والاختناق إثر اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس
- برعاية الرئيس: "القدس المفتوحة" تطلق حفلات تخريج الفوج الـ26 "قدسنا عزّنا" من مدينة جنين
- إصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب بلدة السموع جنوب الخليل
وكالة الرأي
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- "المرور": 3 إصـابات بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
- حماس تبارك عملية إطلاق النار البطولية في القدس
- الصحة: استشهاد الشاب "المزارعة" برصاص الاحتلال شرق القدس
- مركز الميزان لـ "الرأي": نرحب بالتوصيات الحكومية في قضية "أبو قوطة"
- إصابة عدد من المستوطنين في عملية إطلاق نار بـ" معاليه أدوميم"
- الديمقراطية لـ "الرأي": توصيات "العمل الحكومي" في قضية أبو قوطة مهمة
- التشريعي يدعو لاتخاذ إجراءات تمنع تكرار حادثة خانيونس
وكالة صفا ط قيود
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- كيف نجح الشهيد مزارعة بتهريب مسدسه لداخل "معاليه أدوميم"؟
- إصابة خطيرة باقتحام الاحتلال قبر يوسف بنابلس
- على خلفية استمرار اعتقال عم شهيد..بالفيديو اشتباكات مسلحة بين أمن السلطة ومقاومين في جنين
فلسطين اليوم
- المدلل: أحداث مخيم عين الحلوة أيَّاً كانت مسبباتها لا تخدم سوى أهداف الاحتلال وغاياته
- مختص اقتصادي لـ"فلسطين اليوم": نتوقع ارتفاعاً جديداً للدولار في فلسطين الأيام المقبلة وهذا ما ينتظر الذهب!
- بالفيديو بعد محاصرة أحد المنازل... اشتباكات مسلحة في مخيم عقبة جبر واعتقال عدد من الشبان
- وسط اشتباكات مسلحة… إصابات بينها خطيرة خلال التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لقبر يوسف في نابلس
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة
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- العثور على جثة شاب ثلاثيني مشنوق بمنزله في غزة
- الكشف عن تفاصيل جديدة و مثيرة حول عملية الشهيد مزارعة
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- فرنسا تبدأ إجلاء رعاياها وأوروبيين من النيجر: المجلس العسكري يعيد فتح الحدود
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2آب (أغسطس)
- 2004م سقوط ثلاثة شهداء من كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس برصاص الاحتلال شمالي قطاع غزة، وسقوط صاروخين من طراز (قسام) على مستوطنة ((سديروت)).
- 2003م السلطة الفلسطينية تعتقل 20 عنصراً من كتائب الأقصى في رام الله، لترحيلهم إلى سجن أريحا
- 1990م اجتياح الجيش العراقي للكويت وخروج عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الكويت على اثر الهجوم العراقي.
- 1985م حكومة العدو الصهيوني تتبنى سياسة القبضة الحديدية في تعاملها مع الاحتجاجات الفلسطينية.
- 1932م تأسيس حزب الاستقلال العربي الذي قام عليه نخبة من المثقفين الفلسطينيين تؤسس حزب الاستقلال، وهو أول حزب سياسي منظم في فلسطين برئاسة عوني عبد الهادي.
- 1926 إصدار قانون العملة الفلسطينية في عهد الانتداب البريطاني والذي أصدره وزير المستعمرات البريطاني ليوبولد إيمري ويعيّن مجلس النقد الفلسطيني ويحدد صلاحياته.
- 636م معركة اليرموك بين المسلمين والروم، ووقوع فلسطين تحت الحكم الإسلامي وفتح الشام ومن ضمنها فلسطين