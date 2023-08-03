الإعلام الحكومي يدعم مسابقة "نتنفس حرية" الدولية للإبداع

غزة- وكالة الرأي:

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أ. سلامة معروف، على استعداد المكتب، لتسخير كافة الإمكانيات الإعلامية بالمكتب الإعلامي، ووسائله المتعددة؛ للترويج للمسابقة وتفاصيلها، واعتمادها ضمن المسابقات الرسمية التي تعمل عليها الحكومة.

جاء ذلك، خلال استقبال معروف، مع مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام محمود الفرا. في مكتبه، صباح اليوم الخميس، وفداً من اللجنة التحضيرية لمسابقة “نتنفس حرية الدولية الأولى للإبداع”، التابعة لوزارة شئون الأسرى والمحررين، حيث ضم الوفد عدداً من أعضاء اللجنة: حازم حسنين، وإسلام عبده، ونور سليم، وخليل المشهراوي، وأسامة الوحيدي.

وأشاد معروف بالجهد المبذول في هذه المسابقة التي تطرقت إلى العديد من القضايا الخاصة بالأسرى ومعاناتهم داخل السجون؛ مؤكداً أن هذه القضية ستبقى على سلم أولويات الإعلام الحكومي إعلامياً حتى تحرير أسرانا من سجون الاحتلال.

وأكد معروف على أن الإعلام الحكومي سيبذل قصارى جهده في تسليط الضوء على هذه المسابقة في كل مجالاتها، في سبيل تحقيق هدفها المنشود في تجسيد معاناة الأسرى ونضالاتهم، وتعزيز حضور قضيتهم محلياً وإقليمياً ودولياً.

من جهته؛ أشاد عضو اللجنة حازم حسنين، بدور الإعلام الحكومي في التغطية المتميزة لكافة الفعاليات الحكومية بشكلٍ عام، وقضايا الأسرى بشكلٍ خاص؛ مطالباً بضرورة تكثيف الجهود في تسليط الضوء على هذه المسابقة التي من شأنها تدويل قضية الأسرى وتجسيد معاناتهم حتى نيل حريتهم.

وتناول الطرفان آليات النشر والترويج التي سيتم اعتمادها للترويج لهذه المسابقة في سبيل الوصول لأكبر جمهور ممكن محلياً ودولياً.

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