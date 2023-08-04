هنية يُعلن تقديم المرحلة الأولى من الدعم المالي للأندية

غزة-وكالة الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن تقديم المرحلة الأولى من الدعم المالي للأندية في المحافظات الجنوبية، بقيمة 220.000 دولار، يوم الاربعاء المقبل، وذلك لمساندة الأندية مع انطلاق الدوري العام.

وأوضح هنية أن جهودا كبيرة بذلت لتأمين دعم الأندية رغم الظروف الصعبة، وقال:" من باب المسؤولية والحرص على نجاح الموسم الرياضي، تم تعزيز الجهود لتأمين الدعم المالي وتوفير المتطلبات الأساسية لدوران عجلة الدوري، ندرك حجم الأعباء المادية الصعبة في أنديتنا ونحاول قدر الإمكان تذليل العقبات".

وأكد هنية أن المنحة المالية سيتم صرفها بتاريخ 15 من الشهر الجاري، بواقع 10.000 دولار لأندية الدرجة الممتازة، و6000 دولار لأندية الدرجة الأولى، و2000 دولار للدرجة الثانية، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية في شهر أكتوبر المقبل بمبلغ 2000 دولار للممتازة، و1000 للأولى، و500 للثانية.

