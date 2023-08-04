وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد تصدر تقريرها لشهر يوليو وكالة الرأي الفلسطينية للحوامل.. أطعمة هتساعدك قبل الولادة الطبيعية وكالة الرأي الفلسطينية احرصى على إضافة زيت الزيتون للطبخ والسبب ؟ وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الشوكولاتة الداكنة وكالة الرأي الفلسطينية تعادل الزمالك والنصر السعودي فى البطولة العربية وكالة الرأي الفلسطينية في غزة.. 4 قنوات رياضية مجانية للدوريات الأوروبية الكبرى وكالة الرأي الفلسطينية دوري المحترفين.. 3 مدرّبين أردنيين و7 من الضفة و2 من الداخل وكالة الرأي الفلسطينية الهيئة العامة للاستثمار تعلن تمويل 56 مشروعاً صغيراً وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيق حركة المواطنين على حاجز "دوتان" العسكري وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الأحد 6 أغسطس
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

واتساب يطرح واجهة جديدة لإشعارات المكالمات

04 آب / أغسطس 2023 12:34

واتساب يطرح واجهة جديدة لإشعارات المكالمات
واتساب يطرح واجهة جديدة لإشعارات المكالمات

قدم تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب واجهة إشعارات المكالمات الجديدة لمختبري الإصدار التجريبي من Android،  مع إصدار تحديث WhatsApp beta 2.23.16.14، يقوم التطبيق بتجربة واجهة جديدة كما ذكرت WABetaInfo.
 
قد تتوفر واجهة جديدة لإشعارات المكالمات لحساب WhatsApp الخاص بك في حالة تلقي مكالمة واردة، لأن الأزرار التي تسمح بقبول أو رفض مكالمة واردة تتميز برموز، مما يسهل على المستخدم فهم الإجراء الذي يقوم به كل زر ."
 
تتوفر الواجهة الجديدة لإشعارات المكالمات لبعض مختبري الإصدارات التجريبية ومن المتوقع إتاحتها لجميع المستخدمين قريبًا.
 
كانت ميتا قد بدأت في طرح تطبيق واتساب مخصص للساعات الذكية التي تعمل على نظام التشغيل Google Wear OS. 
 
ومن خلال هذا التطبيق يكتسب المستخدمون القدرة على الرد بسهولة على الرسائل وحتى الانخراط في مكالمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) مباشرة من ساعاتهم الذكية. 
 
والجدير بالذكر أن هذا يغني عن حاجة المستخدمين إلى الحفاظ على اتصال دائم بين هواتفهم وساعتهم، بالإضافة إلى تسهيل تبادل النصوص والرموز التعبيرية، حيث يمكّن التطبيق المستخدمين من إرسال ردود محددة مسبقًا بسرعة وإنشاء رسائل صوتية باستخدام أجهزتهم التي يرتديها معصمهم.
 
وتم تقديم تطبيق واتساب المستقل المصمم خصيصًا لنظام التشغيل Wear رسميًا بواسطة Google في مؤتمرها السنوي للمطورين ، I / O 2023 ، الذي عقد في شهر مايو.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟