واتساب يطرح واجهة جديدة لإشعارات المكالمات

قدم تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب واجهة إشعارات المكالمات الجديدة لمختبري الإصدار التجريبي من Android، مع إصدار تحديث WhatsApp beta 2.23.16.14، يقوم التطبيق بتجربة واجهة جديدة كما ذكرت WABetaInfo.



قد تتوفر واجهة جديدة لإشعارات المكالمات لحساب WhatsApp الخاص بك في حالة تلقي مكالمة واردة، لأن الأزرار التي تسمح بقبول أو رفض مكالمة واردة تتميز برموز، مما يسهل على المستخدم فهم الإجراء الذي يقوم به كل زر ."



تتوفر الواجهة الجديدة لإشعارات المكالمات لبعض مختبري الإصدارات التجريبية ومن المتوقع إتاحتها لجميع المستخدمين قريبًا.



كانت ميتا قد بدأت في طرح تطبيق واتساب مخصص للساعات الذكية التي تعمل على نظام التشغيل Google Wear OS.



ومن خلال هذا التطبيق يكتسب المستخدمون القدرة على الرد بسهولة على الرسائل وحتى الانخراط في مكالمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) مباشرة من ساعاتهم الذكية.



والجدير بالذكر أن هذا يغني عن حاجة المستخدمين إلى الحفاظ على اتصال دائم بين هواتفهم وساعتهم، بالإضافة إلى تسهيل تبادل النصوص والرموز التعبيرية، حيث يمكّن التطبيق المستخدمين من إرسال ردود محددة مسبقًا بسرعة وإنشاء رسائل صوتية باستخدام أجهزتهم التي يرتديها معصمهم.



وتم تقديم تطبيق واتساب المستقل المصمم خصيصًا لنظام التشغيل Wear رسميًا بواسطة Google في مؤتمرها السنوي للمطورين ، I / O 2023 ، الذي عقد في شهر مايو.

