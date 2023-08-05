النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2588) السبت 5/8/2023
أخبار فلسطينية
الخارجية الفلسطينية: جرائم المُستوطنين الإسرائيليين نتيجة إفلاتهم المُستمر من العقاب
استشهاد شاب فلسطيني برصاص مُستوطنين إسرائيليين شرق رام الله
المجلس الوطني الفلسطيني: إعدام شاب في «طولكرم» يعكس تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي يوميا
القيادي سعيد: المقاومة تؤكد ردَّها السريع على عدوان الاحتلال والمستوطنين
بدران: الاعتقالات السياسية خنجر مسموم بصدر الوحدة الوطنية
"حماس" تنعى الشهيد "معطان" وتدعو إلى النفير لردع المستوطنين وصد عدوانهم
أخبار إسرائيلية
تأييد إسرائيلي كبير لـ«حكومة وحدة وطنية»
تقرير إسرائيلي يحذر من أسلحة كيميائية سورية بأيدي «حزب الله»
استطلاع للرأي: ثلثا "الإسرائيليون" يفكرون في مغادرة الكيان
مسؤولون "إسرائيليون" أمنيون يجتمعون لمناقشة هذا الأمر..!
هل تخلى الاحتلال الإسرائيلي عن "الحياد" تجاه الحرب الأوكرانية؟
اخبار دولية
الأمم المتحدة: المستوطنون نفذوا 600 هجوم ضد فلسطينيين في الضفة الغربية في 6 شهور
بلينكن وشكري يناقشان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
أخبار عربية
لبنان: وقف مؤقت لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة
مسيرة عربية في تل أبيب تحمل 135 تابوتاً
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
شهيد فلسطيني ثان وعشرات المصابين إثر اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية
نادي الأسير: 4 معتقلين فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس
سرايا القدس” تسجل اختراقا لمنظومة تجنيد العملاء في “الشاباك” وتكشف وجوه ضباط في المخابرات الإسرائيلية- (فيديو)
أسرى “الشعبية” يعلنون الاستنفار.. ولجنة الإداريين تتوعد بتمديد الاحتجاجات لباقي السجون
الاستيطان الصامت سلاح حكومة اليمين الإسرائيلية والمتطرفين الجديد لسرقة الأراضي الفلسطينية
تفوق بالثانوية العامة.. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم- (صورة)
فلسطينيو الـ48: تحديات جسام تواجهنا تتطلب رصّ الصفوف وتصعيد النضال
الشرق الأوسط
مستوطنون نفذوا 600 هجوم ضد فلسطينيين في الضفة الغربية خلال 6 شهور
الأسرى الإداريون الفلسطينيون يبدأون عصياناً مدنياً
الاهرام المصرية
تقرير أممي.. زيادة كبيرة في اعتداءات المُستوطنين الإسرائيليين خلال النصف الأول من العام الجاري
مُستوطن إسرائيلي يدهس طفلًا فلسطينيًا في الخليل
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
الخارجية الفلسطينية: إعدام الاحتلال شابًا في "طولكرم" جزء لا يتجزأ من مُسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب
الشروق المصرية
مستشار رئاسي فلسطيني: السلطة حريصة على إنهاء الانقسام بعد وضع إطار عملي في العلمين
مسئول أممي: 591 اعتداء للمستوطنين بالأراضي المحتلة
إصابة وزير فلسطيني جراء تفريق جيش الاحتلال مسيرات بالضفة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة
الغد الأردنية
تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا
رغم الإجراءات المشددة.. 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
الشرق القطرية
" إشادة فلسطينية بدعم قطر لغزة خلال الحصار
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو والصور أجهزة السلطة تقمع بالرصاص المواطنين بمحيط مستشفى ابن سينا في جنين
اليوم.. الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري
كتلة الصحفي تستنكر سياسة النقابة الانتقائية بالتعامل مع الصحفيين
"الشيخ شعلة".. موقع أثري يجابه أطماع الاستيطان الإسرائيلي
بالصور مصرع شاب بحادث سير مروّع في رام الله
مقتل شاب وإصابة 3 آخرين إثر شجار بمخيم شعفاط
القدس المحلية
توتر في جنين والرجوب ينفي علاقة الأمن الفلسطيني بحادثة الليلة
مصرع شاب بحادث سير في رام الله
897 اعتداءً للاحتلال ومستوطنيه خلال تموز
بعد أحداث "عين الحلوة".. السعودية تطالب رعاياها بمغادرة لبنان
جامعة النجاح الوطنية تطلق برنامج ماجستير "دراسات في الحوكمة ومكافحة الفساد"
عقربا".. الاستيطان لا يستهدف أراضيها فحسب وإنما تراثها وثقافة أهلها
اتهامات للأجهزة الأمنية بمهاجمة محرر ومنزله بالخليل
وقفة بالداخل المحتل تنديداً باستفحال جرائم القتل
الحياة الجديدة
مقتل شاب وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة خلال شجار في مخيم شعفاط
"مقاومة الجدار": 897 اعتداءً للاحتلال ومستوطنيه خلال تموز
مستوطنون يقتحمون قرية برقة برام الله
الأسيرات ينفّذن خطوات احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهن الاعتقالية
إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم
إصابة مواطن وزوجته إثر اعتداء الاحتلال عليهما جنوب الخليل
إصابة الوزير مؤيد شعبان إثر اعتداء الاحتلال عليه في ديراستيا
جماهير طولكرم تشيع جثمان الشهيد محمود أبو سعن
جريدة الأيام
إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم
إسرائيل تسمح لـ 6800 أميركي من أصل فلسطيني بالدخول دون تأشيرة
الأمم المتحدة وشركاؤها يقيّمون الاحتياجات الإنسانية المُلحّة للتجمعات...
الأسيرات في "الدامون" ينفّذن خطوات احتجاجية لتحسين ظروفهن الاعتقالية
مبادرة ريادية في دير البلح لتحسين دخل عائلات الصيادين
الفنانة دلال أبو آمنة تفتتح ليالي مهرجان القدس
أهالي كفر اللبد يزيلون بؤرة استيطانية من أراضيهم
وكالة صفا
"حماس": عمليات المقاومة رد سريع على عدوان الاحتلال
حماس تطالب مكونات شعبنا بالوقوف أمام الفئة المتنفّذة بالسلطة
قيادي بحماس: اعتداء المخابرات على الكاتبة خاطر وزوجها بلطجة وسلوك عصابات
بالفيديو الكاتبة "خاطر" لـ"صفا": عناصر من مخابرات الخليل اعتدوا علينا
"الجهاد" و"القيادة العامة" تؤكدان أهمية المقاومة للتصدي للمؤامرات
إصابات بمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في الضفة
بالصور مسيرة لـ"الجهاد" في غزة تنديدا بالاعتقال السياسي بالضفة ونصرة للمقاومة
وكالة الرأي الفلسطينية
897 اعتداءً للاحتلال ومستوطنيه خلال تموز
فوز فريق أطفال غزة ببطولة النرويج الدولية لكرة القدم
أوتشا: المستوطنون نفذوا 600 هجوم ضد فلسطينيين خلال 6 أشهر
موجة حرائق تطال عدة مناطق في الداخل المحتل
مستوطن يدهس طفلًا في الخليل المحتلة
إصابات في مواجهات متفرقة في مدن الضفة المحتلة
إصابة مواطن وزوجته إثر اعتداء الاحتلال عليهما جنوب الخليل
الاحتلال يعتدي على رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
فلسطين اليوم
حصيلة المواطنين الذين اجتازوا معبر "بيت حانون" خلال أسبوع
أسماء شهداء سرايا القدس خلال معركة "وحدة الساحات"
أسير من طولكرم يدخل عامه الـ (22) في سجون الاحتلال
سما نيوز
توتر في جنين والرجوب ينفي علاقة الأجهزة الأمنية بحادثة الليلة
شهيد وإحراق سيارتين في هجوم للمستوطنين على قرية برقة
فيديو: إصابة شابين بإطلاق نار في جنين
صواريخ الضفة تثير ذعر جنرالات "إسرائيل"
إسرائيل" توجه رسالة تحذير للناشطة الفلسطينية نردين كسواني
الأسيرات في سجن "الدامون" ينفّذن خطوات احتجاجية
وفد طبي أمريكي يصل غزة لإجراء 150 عملية جراحية للعظام
مقتل شاب وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة خلال شجار في مخيم شعفاط
إحياء الذكرى الـ18 لمجزرة شفاعمرو بالداخل المحتل
الفريديس: وقفة احتجاجية تنديدا باستفحال جرائم القتل بالداخل المحتل
عرب 48
إثر احتجاجهنّ لتحسين ظروف اعتقالهن: عقوبات جماعية بحق أسيرات في "الدامون"
جنين: قتيل ومصاب بنيران "مجهولين" ومواجهات مع أمن السلطة
إرهاب المستوطنين في الضفة.. "600 هجوم خلال 6 شهور وتهجير مئات الفلسطينيين"
مخيم شعفاط: مقتل شاب وإصابة 3 آخرين إثر شجار
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شابا من مخيم العروب شمال الخلي ...
5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقال ...
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- 5 آب (أغسطس)
- 2006 م استشهاد المجاهد شريف أبو عياش من كتائب القسام في غارة صهيونية استهدفته في منطقة رفح جنوب قطاع غزة
- 2006 م ثلاثة شهداء بينهم شقيقان و3 جرحى حالتهم خطيرة في قصف جوي صهيوني استهدف أفراد عائلة في رفح جنوب قطاع غزة
- 2002م مصرع مستوطنين صهيونيين و إصابة آخرين في عملية للمقاومة الفلسطينية قرب رام الله
- 2002م عدة عمليات فدائية داخل الأراضي الفلسطينية (الخط الأخضر) تودي بحياة 13 صهيونياً وذلك شمال رام الله ومفترق طرق "نيرون" وباب العمود ومدينة القدس
- 2001م اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني المجاهد القسامي "عامر الحضيري" (23 عاما) من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وذلك بإطلاق 3 صواريخ من طائرة الأباتشي- الأمريكية الصنع- بعد مطاردته عصر الأحد (5-8-2001)؛ حيث كان يستقل سيارته، فيما أصيب 4 فلسطينيين آخرون من آثار الشظايا.
- 1994م حريق متعمد يلتهم 250 دونما من الأحراش الغابية في مدينة القدس المحتلة.
- 1973م أوقفت السلطات الإسرائيلية صحيفة "الشعب" العربية التي تصدر في مدينة القدس، وكان صاحبها ورئيس تحريرها على يعيش.
- 1972م نعقد المؤتمر الوطني الأول للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في مدينة دمشق أي بعد انقضاء 3 أعوام على تأسيس الاتحاد.
- 1946م الوكالة اليهودية تطالب بإقامة دولة يهودية في فلسطين ضمن الحدود التي اقترحتها لجنة بيل الملكية عام 1937مضافاً إليها منطقة النقب بكاملها.
- 1913 تأسيس مجلة "المنهل" في القدس، لصاحبها ومحررها محمد موسى المغربي في شهر رمضان. مجلة شهرية أدبية تاريخية اجتماعية.