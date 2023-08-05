النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2588) السبت 5/8/2023

أخبار فلسطينية﻿

الخارجية الفلسطينية: جرائم المُستوطنين الإسرائيليين نتيجة إفلاتهم المُستمر من العقاب

استشهاد شاب فلسطيني برصاص مُستوطنين إسرائيليين شرق رام الله

المجلس الوطني الفلسطيني: إعدام شاب في «طولكرم» يعكس تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي يوميا

"حماس" تنعى الشهيد "معطان" وتدعو إلى النفير لردع المستوطنين وصد عدوانهم

أخبار إسرائيلية

تأييد إسرائيلي كبير لـ«حكومة وحدة وطنية»

اخبار دولية

الأمم المتحدة: المستوطنون نفذوا 600 هجوم ضد فلسطينيين في الضفة الغربية في 6 شهور

أخبار عربية

شهيد فلسطيني ثان وعشرات المصابين إثر اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية

نادي الأسير: 4 معتقلين فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس

سرايا القدس” تسجل اختراقا لمنظومة تجنيد العملاء في “الشاباك” وتكشف وجوه ضباط في المخابرات الإسرائيلية- (فيديو)

أسرى “الشعبية” يعلنون الاستنفار.. ولجنة الإداريين تتوعد بتمديد الاحتجاجات لباقي السجون

الاستيطان الصامت سلاح حكومة اليمين الإسرائيلية والمتطرفين الجديد لسرقة الأراضي الفلسطينية

تفوق بالثانوية العامة.. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم- (صورة)

فلسطينيو الـ48: تحديات جسام تواجهنا تتطلب رصّ الصفوف وتصعيد النضال

الاهرام المصرية

تقرير أممي.. زيادة كبيرة في اعتداءات المُستوطنين الإسرائيليين خلال النصف الأول من العام الجاري

مُستوطن إسرائيلي يدهس طفلًا فلسطينيًا في الخليل

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: إعدام الاحتلال شابًا في "طولكرم" جزء لا يتجزأ من مُسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب

الشروق المصرية

مستشار رئاسي فلسطيني: السلطة حريصة على إنهاء الانقسام بعد وضع إطار عملي في العلمين

مسئول أممي: 591 اعتداء للمستوطنين بالأراضي المحتلة

إصابة وزير فلسطيني جراء تفريق جيش الاحتلال مسيرات بالضفة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" إشادة فلسطينية بدعم قطر لغزة خلال الحصار

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

"الشيخ شعلة".. موقع أثري يجابه أطماع الاستيطان الإسرائيلي

عقربا".. الاستيطان لا يستهدف أراضيها فحسب وإنما تراثها وثقافة أهلها

اتهامات للأجهزة الأمنية بمهاجمة محرر ومنزله بالخليل

وقفة بالداخل المحتل تنديداً باستفحال جرائم القتل

الحياة الجديدة

مقتل شاب وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة خلال شجار في مخيم شعفاط

"مقاومة الجدار": 897 اعتداءً للاحتلال ومستوطنيه خلال تموز

مستوطنون يقتحمون قرية برقة برام الله

الأسيرات ينفّذن خطوات احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهن الاعتقالية

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

إصابة مواطن وزوجته إثر اعتداء الاحتلال عليهما جنوب الخليل

إصابة الوزير مؤيد شعبان إثر اعتداء الاحتلال عليه في ديراستيا

جماهير طولكرم تشيع جثمان الشهيد محمود أبو سعن

جريدة الأيام

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

إسرائيل تسمح لـ 6800 أميركي من أصل فلسطيني بالدخول دون تأشيرة

الأمم المتحدة وشركاؤها يقيّمون الاحتياجات الإنسانية المُلحّة للتجمعات...

الأسيرات في "الدامون" ينفّذن خطوات احتجاجية لتحسين ظروفهن الاعتقالية

مبادرة ريادية في دير البلح لتحسين دخل عائلات الصيادين

الفنانة دلال أبو آمنة تفتتح ليالي مهرجان القدس

أهالي كفر اللبد يزيلون بؤرة استيطانية من أراضيهم

توتر في جنين والرجوب ينفي علاقة الأجهزة الأمنية بحادثة الليلة

شهيد وإحراق سيارتين في هجوم للمستوطنين على قرية برقة

فيديو: إصابة شابين بإطلاق نار في جنين

صواريخ الضفة تثير ذعر جنرالات "إسرائيل"

إسرائيل" توجه رسالة تحذير للناشطة الفلسطينية نردين كسواني

الأسيرات في سجن "الدامون" ينفّذن خطوات احتجاجية

إثر احتجاجهنّ لتحسين ظروف اعتقالهن: عقوبات جماعية بحق أسيرات في "الدامون"

جنين: قتيل ومصاب بنيران "مجهولين" ومواجهات مع أمن السلطة

إرهاب المستوطنين في الضفة.. "600 هجوم خلال 6 شهور وتهجير مئات الفلسطينيين"

مخيم شعفاط: مقتل شاب وإصابة 3 آخرين إثر شجار

وكالة وفا

5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقال ...

إحياء الذكرى الـ18 لمجزرة شفاعمرو داخل أراضي ...

حدث في مثل هذا اليوم

5 آب (أغسطس)

2006 م ثلاثة شهداء بينهم شقيقان و3 جرحى حالتهم خطيرة في قصف جوي صهيوني استهدف أفراد عائلة في رفح جنوب قطاع غزة

2002م مصرع مستوطنين صهيونيين و إصابة آخرين في عملية للمقاومة الفلسطينية قرب رام الله

2002م عدة عمليات فدائية داخل الأراضي الفلسطينية (الخط الأخضر) تودي بحياة 13 صهيونياً وذلك شمال رام الله ومفترق طرق "نيرون" وباب العمود و مدينة القدس

2001م اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني المجاهد القسامي "عامر الحضيري" (23 عاما) من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية ، وذلك بإطلاق 3 صواريخ من طائرة الأباتشي- الأمريكية الصنع- بعد مطاردته عصر الأحد (5-8-2001)؛ حيث كان يستقل سيارته، فيما أصيب 4 فلسطينيين آخرون من آثار الشظايا.

1973م أوقفت السلطات الإسرائيلية صحيفة "الشعب" العربية التي تصدر في مدينة القدس ، وكان صاحبها ورئيس تحريرها على يعيش.

1972م نعقد المؤتمر الوطني الأول للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في مدينة دمشق أي بعد انقضاء 3 أعوام على تأسيس الاتحاد.

1946م الوكالة اليهودية تطالب بإقامة دولة يهودية في فلسطين ضمن الحدود التي اقترحتها لجنة بيل الملكية عام 1937مضافاً إليها منطقة النقب بكاملها.